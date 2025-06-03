У Трампа используют "зеленый банк" Байдена для прорыва в ядерной энергетике

Отмечается, что США планируют использовать "зеленый банк" на сумму 400 млрд долларов, который президент когда-то пытался закрыть, для финансирования миллиардов долларов в кредитах на ядерные реакторы, геотермальную энергетику и добычу критически важных полезных ископаемых. Об этом говорится в бюджетном запросе администрации президента Трампа на 2026-й финансовый год.

Финансирование, прежде всего, будет направлено на поддержку строительства малых ядерных реакторов, а также на непроверенные передовые ядерные реакторы, которые имели сложности с приобретением популярности.

В общем, Министерство энергетики США хочет предложить более 67 млрд долларов в виде кредитных гарантий и другого финансирования в течение следующих двух финансовых лет, и просит Конгресс утвердить около 750 млн долларов для покрытия расходов на предоставление некоторых из этих кредитов.

В бюджетном запросе администрации также предлагается отозвать около 2,3 млрд долларов из программы кредитования транспортных средств, которая в 2010 году предоставила кредит в 465 млн долларов компании Tesla Inc., когда она пыталась запустить в производство свой прорывной седан Model S.

Это сокращение, вместе с отменой программы кредитования в принятом Палатой представителей законопроекте о налогах и расходах, фактически убьет так называемую "Программу прямых кредитов на производство автомобилей новых технологий", отметил Кеннеди Никерсон, который ранее работал в Офисе кредитных программ, а сейчас является сотрудником инвестиционной исследовательской компании Capstone LLC.

Кредитная программа, которая выросла до 400 миллиардов долларов после денежных вливаний во времена президента Джо Байдена, привлекла внимание мощных оппонентов, таких как консервативный Фонд "Наследие", который призвал к ее ликвидации в своем проекте политики "Проект 2025".

Хотя президент Дональд Трамп как-то предложил ликвидировать программу Министерства энергетики, утверждая во время своего первого срока, что правительство не имеет права определять победителей и побежденных, позже его администрация пыталась использовать банк для финансирования собственных энергетических приоритетов.

Министр энергетики Крис Райт, который проводит обзор программы, заявил, что не намерен продвигать миллиардные кредиты, выданные во времена администрации Байдена. По его словам, он уже решил отменить некоторые из этих кредитов, в частности кредитную гарантию на 3 млрд долларов, выданную компании Sunnova Energy Intentional Inc. после того, как она сообщила чиновникам о нежелании в дальнейшем пользоваться этими средствами.

Однако Министерство в бюджетных документах отмечает, что интерес к кредитной программе "остается высоким" - в ведомстве получили более 216 млрд долларов в виде запросов на финансирование.