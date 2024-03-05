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Трамп выиграл кокусы еще в одном штате перед "супервторником"

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Дональд Трамп выиграл кокусы республиканцев в Северной Дакоте. В Северной Дакоте он легко победил Никки Хейли, своего последнего оставшегося соперника на пост президента от партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что Трамп будет доминировать на праймериз во вторник, 5 марта, когда в самый важный день проголосуют 15 штатов и одна территория США.

Бывший посол ООН Хейли выиграла свой первый конкурс по выдвижению кандидатур 3 марта на праймериз в Вашингтоне, округ Колумбия, но у нее нет четкого пути к номинированию в сезоне первичных выборов, где Трамп выиграл первые восемь конкурсов и, как ожидается, выиграет почти все оставшиеся.

Выборы в США

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден. От республиканцев, кроме Дональда Трампа, в гонке участвует экс-посол США в ООН Никки Хейли.

Подробнее о главных темах выборов в США - в материале РБК-Украина.

Что такое кокусы

"Кокус" (caucus) - это один из методов, используемых в некоторых штатах США для выбора кандидатов во время предварительных выборов партии или для выражения предпочтений по политическим вопросам.

Кокусы часто используются для выбора делегатов на партийные конвенции или для определения поддержки для определенного кандидата. В отличие от прямых выборов, где избиратели голосуют на участках, кокус представляет собой собрание членов партии, которые обсуждают и голосуют за кандидатов.

Каждая партия и каждый штат могут иметь различные правила и процедуры для проведения кокусов, и эти правила могут меняться от года к году и от местности к местности. Кокусы обычно организуются партийными организациями, и их структура и процессы могут быть довольно разнообразными.

Важно отметить, что не все штаты используют кокусы, и некоторые предпочитают прямые выборы или комбинацию методов для определения кандидатов.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп