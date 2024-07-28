Трамп отметился странным заявлением на митинге с христианами

Во время пятничного выступления на саммите христиан-консерваторов Turning Point Action в Вест-Палм-Бич в штате Флорида, Трамп сказал христианам, что если они проголосуют за него в ноябре этого года, то на следующих выборах им не придется голосовать вообще.

"Через четыре года вам не придется голосовать снова. Мы так хорошо все отрегулируем, что вам не придется голосовать", - пообещал Трамп.

Что именно республиканец имел в виду под своими высказываниями, остается непонятным.

Представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг не стал комментировать высказывания президента, когда его попросили это сделать. Вместо этого он объяснил, что Трамп говорил о важности объединения страны.

По его словам, именно сложившийся в стране политический климат привел к расколу и к покушению на убийство Трампа.

Представитель предвыборного штаба Джейсор Гаррис также не стал прямо отвечать на высказывания Трампа о том, почему христианам не нужно будет голосовать. Вместо этого он назвал речь Трампа "странной" и "устаревшей".