Трамп отправит своего спецпредставителя на встречу с президентом Венесуэлы, - Reuters
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Встреча состоится сегодня, 31 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что Гренелл обсудит с Мадуро депортацию нелегальных мигрантов из США в Венесуэлу, поскольку ранее заявил, что страна не будет принимать самолеты с нелегалами.
Еще во время своей первой каденции Трамп заявлял, что США не нужны мигранты из "грязных дыр".
Также возможной темой переговоров станет вопрос американских граждан, задержанных в Венесуэле.
Сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт призвал сосредоточиться на их освобождении. Он отметил, что главными темами встречи должны быть возвращение похищенных американцев и депортация венесуэльских преступников из США.
Выборы в Венесуэле
Напомним, в пятницу 10 января в Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро. В тот день он принял президентскую присягу и это начался его третий срок в качестве главы государства.
Отметим, что президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля 2024 года. По результатам голосования, ЦИК провозгласила победителем Мадуро, однако оппозиция провела параллельный подсчет, после чего назвала озвученные результаты "мошенническими", объявив победителем своего кандидата Эдмундо Гонсалеса.
Вскоре ряд стран, включая США, признали именно Гонгалеса законно избранным президентом Венесуэлы, однако он был вынужден покинуть страну.
На днях сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы венесуэльский диктатор Николас Мадуро покинул пост главы государства. Однако пока непонятно, каким образом это может быть реализовано.
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