Трамп отправит своего спецпредставителя на встречу с президентом Венесуэлы, - Reuters

Ожидается, что Гренелл обсудит с Мадуро депортацию нелегальных мигрантов из США в Венесуэлу, поскольку ранее заявил, что страна не будет принимать самолеты с нелегалами.

Еще во время своей первой каденции Трамп заявлял, что США не нужны мигранты из "грязных дыр".

Также возможной темой переговоров станет вопрос американских граждан, задержанных в Венесуэле.

Сенатор-республиканец от Флориды Рик Скотт призвал сосредоточиться на их освобождении. Он отметил, что главными темами встречи должны быть возвращение похищенных американцев и депортация венесуэльских преступников из США.