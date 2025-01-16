Трамп не отказался от своих угроз из-за Гренландии, - премьер Дании

Избранный президент США Дональд Трамп во время разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен не отказался от угроз. Он хочет ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

Об этом премьер Дании заявила после срочного заседания парламента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR .

Как сообщается, Фредериксен проинформировала парламент о том, о чем она говорила с будущим президентом США во время 45-минутного разговора, который состоялся вчера.

По ее словам, Трамп не отозвал угрозы ввести высокие тарифы, если Дания не откажется от Гренландии.

"С американской стороны прозвучала мысль, что, к сожалению, может возникнуть ситуация, когда мы будем меньше работать вместе с американцами в экономической сфере", - сказала премьер.

Она также отметила, что Дания не хочет конфликта с США в торговой сфере, но правительство будет продолжать консультации с бизнесом и европейскими партнерами для поиска оптимального решения.

По словам Фредериксен, правительство Дании продолжит диалог по всей ситуации вокруг Гренландии с администрацией Трампа, когда тот официально станет президентом США.

Она не ответила, смягчил ли разговор с Трампом кризис, который существует между США и Данией, но подчеркнула, что "мы находимся в серьезной ситуации".

"Мы делаем все возможное, чтобы справиться с этим как можно мудрее и лучше", - добавила Фредериксен.