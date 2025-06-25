Трамп откажет Европе в усилении санкций против России: Рубио объяснил причину

Как пишет Politico, президент Владимир Зеленский и другие европейские лидеры надеются убедить Трампа, сегодня, 25 июня, на фоне саммита НАТО, усилить санкции против Российской Федерации (РФ) после того, как диктатор Владимир Путин неоднократно отклонял американские попытки посредничества в перемирии.

"Если мы сделаем то, чего все здесь от нас хотят, а именно введем новые санкции, мы, вероятно, потеряем возможность вести с ними переговоры о прекращении огня, и кто тогда будет с ними разговаривать?", - заявил Рубио.

По словам государственного секретаря, Трамп якобы "будет знать правильное время и место" для новых санкций и сейчас администрация президента США сотрудничает с Конгрессом, чтобы обеспечить главу Белого дома соответствующей гибкостью.

"Если он это сделает, вы почти признаете, что в ближайшее время переговоры не состоятся... Мы будем продолжать взаимодействовать. В том смысле, что если у нас будет возможность что-то изменить и заставить их сесть за стол переговоров, мы ею воспользуемся", - пояснил Рубио.

В то же время он отметил, что Штаты не считают, что Россия может достичь территориальных целей на поле боя.