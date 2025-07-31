Трамп отложил введение 30% пошлин на импорт из Мексики еще на 90 дней

Президент США Дональд Трамп объявил о продлении временной договоренности по тарифам с Мексикой еще на 90 дней на фоне приближения крайнего срока для заключения торговых соглашений.
Как передает РБК-Украина, об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
Как сообщил американский лидер, сегодня он провел "очень успешный" разговор с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.
"Сложность соглашения с Мексикой несколько отличается от других стран из-за проблем и преимущества границы. Мы договорились продлить на 90 дней то же соглашение, которое мы имели в течение последнего короткого периода", - рассказал Трамп.
Таким образом, по его словам, Мексика продолжит платить 25%-й тариф на фентанил, 25%-й тариф на автомобили и 50%-й тариф на сталь, алюминий и медь.
Кроме того, Мексика согласилась "немедленно отменить свои нетарифные торговые барьеры, которых было немало".
"Мы будем вести переговоры с Мексикой в течение следующих 90 дней с целью подписания торгового соглашения где-то в пределах 90-дневного периода или дольше", - добавил американский президент.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел тарифы против большого количества стран еще в апреле.
Но после этого американский лидер "поставил на паузу" свое решение на 90 дней, чтобы вести с другими странами переговоры о торговых соглашениях.
12 июля Трамп заявил, что в отношении Евросоюза и Мексики ввел 30% пошлины на импорт.
По словам президента США, начиная с 1 августа товары, которые импортируются из ЕС и Мексики в Америку, будут облагаться 30% пошлиной.
Отметим, с ЕС Трамп уже заключил торговое соглашение, а вот с Мексикой еще продолжаются переговоры.