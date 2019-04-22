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Трамп вважає, що йому не за що оголошувати імпічмент


За його словами, тільки серйозні злочини і порушення можуть призвести до імпічменту

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в понеділок заявив, що не бачить підстав для запуску процедури імпічменту проти нього. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа Twitter.

За його словами, тільки серйозні злочини і порушення можуть призвести до імпічменту.

"Тільки серйозні злочини і порушення можуть призвести до імпічменту. Я злочинів не скоював (не було змови, не було перешкоджання правосуддю), тому неможливо оголосити мені імпічмент", - написав Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що голова спеціального комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф заявив, що не виключена процедура імпічменту президента Дональда Трампа за підсумками завершення розслідування спеціального прокурора Робета Мюллера про втручання Росії у хід американських виборів 2016 року.

Шифф заявив, що якщо в доповіді Мюллера будуть присутні неспростовні докази кримінальної відповідальності Трампа, то Конгресу буде необхідно провести розгляду цивільних застосування такого засобу.

Раніше член палати представників конгресу США Ел Грін пообіцяв підняти питання про імпічмент президента Дональда Трампа після його висловлювань про мігрантів.

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