Трамп може звільнити голову національної розвідки США, - WP

Зазначається, що глава США розчарований у роботі глави нацрозвідки

Американский президент Дональд Трамп может уволить директора национальной разведки Соединенных Штатов Америки Дэниела Коутса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Washington Post.

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что Трамп разочарован в работе Коутса. По мнению многих чиновников Белого дома, директора нацразведки скоро уволят.

По словам собеседников, глава государства никогда не видел в Коутсе приближенного советника, которому можно доверять. Так, в последние недели президент США проявляет все большее недовольство публичными заявлениями главы разведки. Он считает, что эти заявления подрывают политический курс Штатов, особенно в плане северокорейского вопроса.

Один из чиновников Белого дома отметил, что последнее выступление Коутса в Конгрессе США по угрозам национальной безопасности "подорвало" доверие Трампа. Речь идет о выступлении Коутса в конце января с докладом об оценке глобальных и региональных угроз США. Особый акцент был сделан на России и Китае. После доклада Коутса Трамп обвинил американских разведчиков в пассивности и наивности.

Источники WP на условиях анонимности отметили, что глава США пока не решил, что делать с директором нацразведки. Подчеркивается, что в ближайшее время Коутс не будет уволен, однако президент все же рассматривает возможность его смещения с поста.

Работники администрации президента США указывают, что у Трампа с Коутсом "напряженные отношения в течение уже долгого времени". Один из источников указывает, что недавно президент спрашивал у своих доверенных лиц, кто мог бы заменить Коутса на должности.

Напомним, ранее Коутс заявил, что Россия и Китай, которые стремятся расширить свое глобальное влияние, через шпионаж и кибератаки представляют серьезную угрозу для США.

Как писало РБК-Украина, глава нацразведки США подчеркнул, что Российская Федерация будет использовать кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.