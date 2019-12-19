Трамп впевнений, що буде повністю виправданий у Сенаті

Президент США Дональд Трамп впевнений, що буде повністю виправданий під час проведення процедури імпічменту у Сенаті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

Зазначається, що Трамп впевнений, що Сенат відновить порядок, справедливість і правові процедури, які були проігноровані Палатою представників.

"Не отримавши жодного голосу від республіканців, не надавши жодного доказу правопорушень, демократи затвердили незаконні статті імпічменту проти президента у Палаті представників", - йдеться в заяві Білого дому.

За словами прес-секретаря Білого дома Стефані Грішем, Трамп готовий до наступних кроків і сподівається, що він буде повністю виправданий.

Також Грішем вважає, що демократи не розуміють, що потрібно країні, у якій Конгрес працює в інтересах народу.

"Безмежна ворожість до президента Трампа розпалює їх бажання анулювати результати виборів 2016 року, і неналежним чином вплинути на вибори у 2020 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту.

Як повідомляло РБК-Україна, 10 грудня демократи Палати представників США висунули два звинувачення Трампу. Дональда Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу США.