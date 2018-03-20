Трамп спростить правила експорту безпілотників для союзників США

Президент США Дональд Трамп скоро спростить експорт деяких видів смертоносних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для союзників і партнерів. Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Трамп спростить правила експорту, які будуть оприлюднені вже в цьому місяці, що є першим етапом більш масштабного перегляду правил експорту озброєнь.

Виробники безпілотних літаків США, зіштовхуючись із зростаючою конкуренцією за кордоном, особливо з китайськими та ізраїльськими конкурентами, активно лобіювали зміни правил.

Очікується, що Білий дім буде просувати цей крок в рамках ініціативи Трампа для створення робочих місць і скорочення дефіциту торгового балансу в США.

Тим не менш, правозахисники попереджають, що це ризикує розпалювати насильство і нестабільність в таких регіонах, як Близький Схід і Південна Азія.

Основні напрямки політики будуть полягати в тому, щоб знизити бар'єри на шляху продажу невеликих дронів, які несуть менше ракет і переміщаються на більш короткі відстані, ніж більш великі моделі. За їх словами, експортні правила будуть також спрощені для спостереження за безпілотними літальними апаратами всіх розмірів.

Передбачається, що список потенційних покупців буде розширюватися, щоб охопити більше членів НАТО, Саудівської Аравії та інших партнерів Перської затоки, а також союзників за договорами, таких як Японія та Південна Корея. Також ймовірно, що в привілейованій групі будуть такі партнери, як Індія, Сінгапур і Австралія, а також інши партнери, які підписали режим контролю за ракетними технологіями, міжнародну угода, що встановлює правила для експорту ракет і відповідної зброї.

При цьому офіційний представник США заявив, що будь-які продажі збройних безпілотників будуть відповідати закону США і вимагають, щоб покупці дотримувалися міжнародних стандартів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральне розвідувальне управління США прагне отримати дозвіл від Білого дому на застосування ударних безпілотних літальних апаратів в Афганістані та інших кризових регіонах.