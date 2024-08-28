Трамп принял правила дебатов с Харрис, которые пройдут 10 сентября

"Правила будут такими же, как и на последних дебатах CNN, которые, похоже, устроили всех", - отметил кандидат в президенты США от республиканцев во вторник, 27 августа.

Источник издания, знакомый с ситуацией, подтвердил, что правила в значительной степени будут отражать условия, которые использовал телеканал CNN во время дебатов 27 июня. В том числе то, что микрофоны будут отключены во время выступления другого кандидата, а в студии не будет зрителей.

В то же время он сказал, что штаб кандидата от демократов Камалы Харрис до сих пор ведет переговоры с ABC о том, будут ли микрофоны оставаться включенными во время президентских дебатов в сентябре.

CNN пишет, что Трамп в своем посте не упомянул конкретно об отключенных микрофонах, просто сказав, что правила будут таким же, как и в его первых дебатах, когда кандидатом на пост главы государства от демократов был действующий президент США Джо Байден.

По словам источника, знакомого с ситуацией, команда Трампа хотела, чтобы микрофоны были отключены на протяжении всех дебатов, за исключением того кандидата, чья очередь говорить, как это было в июне.

Издание напомнило, что правила дебатов CNN не предусматривали присутствия зрителей в студии. Оба кандидата стояли на едином подиуме, а первенство определялось подбрасыванием монеты. 90-минутные дебаты имели два перерыва на рекламу, и сотрудникам предвыборных штабов не разрешалось взаимодействовать с кандидатами в это время. Также на сцене не разрешалось иметь реквизит или заранее написанные заметки, но кандидатам выдавали ручку, блокнот и бутылку воды.

Резюмируя CNN пишет, что скорее всего, правила по поводу дебатов еще не полностью согласованы.

Кроме того, издание добавило, что по словам Трампа, Харрис отказалась от дебатов на Fox News 4 сентября, но он оставит дату открытой на случай, если она "изменит свое мнение". Также Трамп намекнул на возможный третий раунд дебатов на NBC News, которые, по его словам, Харрис не приняла.