Хегсет призвал партнеров США в Азии увеличить расходы на оборону: в чем причина

Глава Пентагона Пит Хегсет призвал партнеров США в Азии увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Он предупредил, что нужно более оперативно подготовиться к потенциальному вторжению Китая на Тайвань.

На конференции в Сингапуре Хегсет обратился к представителям министерств обороны. В частности , он предостерег страны от углубления экономических связей с Китаем при одновременном углублении экономических связей с США. Также глава Пентагона дал ясно понять, что администрация Трампа применит к региону модель НАТО, а именно - будет требовать от стран больше тратить на свою оборону.

"Члены НАТО обязуются тратить 5% своего ВВП на оборону - даже Германия. То есть странам Европы не имеет смысла делать это, в то время как ключевые союзники в Азии тратят меньше на оборону перед лицом еще более серьезной угрозы, не говоря уже о Северной Корее", - сказал Хегсет.

Речь, в которой он впервые подробно изложил подход администрации Трампа к обороне в Азии, соответствует широкомасштабным усилиям членов команды Трампа по смещению фокуса с обороны Европы на Азию. И в том числе на Китай, который, по словам официальных лиц США, уже давно является главной угрозой для Вашингтона.

Это также заставит многих союзников и партнеров США в Азии, которые и близко не тратят на оборону 5% ВВП, принять трудные решения. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в прошлом году Южная Корея лидировала в регионе с 2,6% ВВП, за ней следовали Тайвань, Австралия, Япония и Филиппины.

США в свою очередь не тратят 5% ВВП на оборону, однако вкладывают в военные расходы больше, чем любая другая страна.

Bloomberg пишет, что подход Хегсета дал понять, что союзники США не увидят облегчения от давления, которое Трамп оказал в свой первый срок. Тогда он потребовал, чтобы Япония и Южная Корея платили больше за размещение американских войск.

Он повторил настроения, высказанные Трампом в его речи в Саудовской Аравии в мае, заявив, что США не хотят "оказывать давление на другие страны, чтобы они приняли нашу политику или идеологию".

Также глава Пентагона попытался успокоить китайских чиновников, которые отвергают обвинения в планах нападения на Тайвань. Хегсет дважды заявив, что США не стремятся к войне с Китаем.

Он признал, что экономическая зависимость союзников от Китая осложнит принятие решений США, заявив, что "никто не знает, что в конечном итоге сделает Китай, но он готовится, и поэтому мы тоже должны быть готовы".

Хегсет ясно дал понять, что хоть США не бросят своих союзников, но их тесные отношения не помешают США оказывать на них давление, чтобы они инвестировали больше в свои оборонно-промышленные базы для противодействия Китаю. И он предупредил, что "срочность и бдительность" - это единственный вариант.

"Угроза, которую представляет Китай, реальна", - сказал он.

Охарактеризовав Индо-Тихоокеанский регион как "приоритетный театр военных действий" для США, Хегсет заявил, что администрация Трампа ожидает от стран большей приверженности совместной обороне против "неотложной" угрозы со стороны Китая.

"Единственный способ обеспечить прочные союзы и партнерские отношения - это убедиться, что каждая сторона выполняет свою часть работы", - сказал он.