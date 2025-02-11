Трамп тайно поручил заниматься Украиной еще одному своему посланнику, - NYT

По данным источников NYT, Трамп поручил Виткоффу "играть определенную роль" в процессе урегулирования войны России против Украины.

Для этого президент США несколько недель назад тайно расширил полномочия посланника за пределы вопросов Ближнего Востока "с целью открытия переговорного канала с россиянами".

Как пояснили собеседники издания, Трамп доверяет Уиткоффу и якобы считает, что тот имеет надлежащие навыки ведения переговоров, которые помогут положить конец войне в Украине.

Кроме того, Уиткофф уже имел прямые переговоры с неназванными "близкими союзниками" Владимира Путина и также обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре.

В то же время NYT отмечает, что пока непонятно точное распределение полномочий между Уиткоффом и Китом Келлогом, которого Трамп официально назначил спецпредставителем по вопросам российско-украинской войны.