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Трамп тайно поручил заниматься Украиной еще одному своему посланнику, - NYT

Фото: посланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпредставителю по вопросам Ближнего Востока Стивену Уиткоффу помогать в урегулировании войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным источников NYT, Трамп поручил Виткоффу "играть определенную роль" в процессе урегулирования войны России против Украины.

Для этого президент США несколько недель назад тайно расширил полномочия посланника за пределы вопросов Ближнего Востока "с целью открытия переговорного канала с россиянами".

Как пояснили собеседники издания, Трамп доверяет Уиткоффу и якобы считает, что тот имеет надлежащие навыки ведения переговоров, которые помогут положить конец войне в Украине.

Кроме того, Уиткофф уже имел прямые переговоры с неназванными "близкими союзниками" Владимира Путина и также обсуждал Украину с контактами в Саудовской Аравии и Катаре.

В то же время NYT отмечает, что пока непонятно точное распределение полномочий между Уиткоффом и Китом Келлогом, которого Трамп официально назначил спецпредставителем по вопросам российско-украинской войны.

 

Напомним, ранее в Белом доме сообщали, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сегодня, 11 февраля, прилетал в Россию. Оттуда он забрал заключенного в России американца.

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