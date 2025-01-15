Трамп создаст службу для сбора доходов от пошлин, которые обещал ввести

"Слишком долго мы полагались на налогообложение наших Великих Людей с помощью Внутренней налоговой службы (IRS). Благодаря мягким и жалким торговым соглашениям американская экономика обеспечивала рост и процветание всему миру, обкладывая налогами самих себя. Пора это изменить. Сегодня я объявляю, что создам СЛУЖБУ ВНЕШНИХ ДОХОДОВ для сбора наших пошлин, тарифов и всех доходов, поступающих из иностранных источников", - написал Трамп.

Он добавил, что США начнут взимать плату с тех, кто зарабатывает на них с помощью торговли. Теперь, страны начнут платить "свою справедливую долю". Также новый глава Белого назвал дату, когда будет создана новая служба. По словам Трампа, это произойдет в день его инаугурации.

"20 января 2025 года станет датой рождения Службы внешних доходов. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!", - резюмировал он в своем посте.

CNN напоминает, что в ноябре Трамп пообещал значительно повысить тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая, начиная с первого дня его администрации. Такая политика, как пишет СМИ, может резко увеличить расходы для американского бизнеса и потребителей.

Кроме того, избранный президент рассматривает возможность объявления чрезвычайного положения в экономике страны, по словам источников CNN. Это необходимо, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных пошлин в отношении союзников и противников. По их словам, Трамп стремится восстановить мировой торговый баланс на время своего второго срока.