Трамп о стрельбе в Университете Флориды: "Это позор, но не оружие стреляет, а люди"

"Послушайте, я большой сторонник Второй поправки (Second Amendment to the United States Constitution, гарантирует право граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия, - ред.), это было с самого начала. Я защищал ее, и эти вещи ужасны, но не оружие стреляет, а люди", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Как сообщает CNN, во время своего первого президентского срока Трамп говорил, что будет открыт для проверок при покупке огнестрельного оружия. Но позже он отказался от этих комментариев.