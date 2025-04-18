ua en ru
Пт, 18 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп о стрельбе в Университете Флориды: "Это позор, но не оружие стреляет, а люди"

Пятница 18 апреля 2025 02:23
UA EN RU
Трамп о стрельбе в Университете Флориды: "Это позор, но не оружие стреляет, а люди" Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Университете штата Флорида (у городе в Таллахасси, штат Флорида) "позором". При этом он заявил, что вряд ли будет добиваться изменений в законодательстве об оружии в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Послушайте, я большой сторонник Второй поправки (Second Amendment to the United States Constitution, гарантирует право граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия, - ред.), это было с самого начала. Я защищал ее, и эти вещи ужасны, но не оружие стреляет, а люди", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Как сообщает CNN, во время своего первого президентского срока Трамп говорил, что будет открыт для проверок при покупке огнестрельного оружия. Но позже он отказался от этих комментариев.

Стрельба в FSU

Напомним, шесть человек получили ранения в результате массовой стрельбы в Университете штата Флорида в четверг, 17 апреля. Все шестеро получили огнестрельные ранения. Один из пациентов находился в критическом состоянии, а пятеро - в тяжелом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Трамп ждет ответа Путина о прекращении огня: решение - уже на этой неделе
Трамп ждет ответа Путина о прекращении огня: решение - уже на этой неделе
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза