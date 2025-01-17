Трамп станет президентом США с долгом в более полумиллиарда долларов, - CBS

У новоизбранного президента США Дональда Трампа накопился долг в более 500 миллионов долларов. Он возник в деле о гражданском мошенничестве, по которому суд назначил политику ежедневное начисление штрафных процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Издание напомнило, что в феврале 2024 года Трампу, двум его сыновьям и бывшему руководителю его компании, суд штата Нью-Йорк приказал выплатить 364 миллиона долларов "нечестно полученной прибыли", а также миллионы долларов процентов за прошлые годы. На сумму, которая на то время составляла 464 миллионов доларов, ежедневно продолжали начислять более 114 тысяч долларов процентов. Решение суда находится на стадии апелляции.

Пресс-секретарь генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиция Джеймс отметила, что по состоянию на 29 декабря 2024 года общая сумма долга превысила 500 миллионов долларов, а по состоянию на четверг, 16 января, составляет более 502 миллионов долларов.

Трамп, который лично задолжал около 490 миллионов долларов из этой суммы, рассчитывает на отсрочку от Апелляционного отдела среднего уровня Первого департамента суда Нью-Йорка. Во время дебатов в сентябре по меньшей мере двое из пяти судей апелляционной коллегии скептически оценили решение с такой выплатой. Один из них назвал ее "огромной" и "тревожной".

Однако пока ответчики ожидают решения коллегии, которое ожидается в начале этого года, интерес к делу продолжает расти.

Обычно суд публикует решения во вторник и в четверг утром, и дело избранного президента не было среди тех, что были опубликованы 16 января.

"Это означает, что в понедельник, 20 января, Трамп, скорее всего, примет присягу как президент с долгом перед штатом Нью-Йорк, превышающим совокупный предложенный бюджет на 2025 год для вместе взятых шестого и седьмого по величине городов штата - Олбани и Нью-Рошель", - отмечает CBS News.