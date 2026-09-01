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Трамп становится обузой для своей партии из-за рекордно низкого рейтинга, - Reuters

08:22 01.09.2026 Вт
3 мин
Рейтинг президента США упал до рекордных 33 процента
aimg Филипп Бойко
Трамп становится обузой для своей партии из-за рекордно низкого рейтинга, - Reuters Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Поддержка Дональда Трампа остается на одном из самых низких уровней за время его политической карьеры. На фоне недовольства войной с Ираном и экономической ситуацией становится все более заметной еще одна проблема для республиканцев - их сторонники менее мотивированы голосовать, чем демократы, а до выборов уже всего пару месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа остается на уровне 33%. Именно такой показатель третий раз подряд зафиксировал опрос Reuters/Ipsos, проведенный в конце августа.

Даже его предшественник Джо Байден обладал уровнем доверия в 35% в октябре 2024 года. В начале президентского срока Трампа его работу одобряли до 47% американцев.

Однако для Республиканской партии проблема может быть не только в личном рейтинге президента. Трамп остается одним из главных символов партии, а республиканцам в ноябре придется защищать свое незначительное большинство в Конгрессе.

Демократы оказались более мотивированными

Одним из важнейших сигналов нового опроса стала готовность избирателей прийти на участки.

Среди демократов 46% назвали себя "очень мотивированными" голосовать на промежуточных выборах. Среди республиканцев таковых оказалось только 31%.

Эта разница может иметь особое значение именно для промежуточных выборов, где явка обычно ниже, чем во время президентской гонки. Высшая мобилизация сторонников одной из партий может повлиять на результат в конкурентных округах и штатах.

Еще один показатель также играет в пользу демократов: среди независимых избирателей 36% заявили, что голосовали бы за демократов, если бы выборы в Конгресс проходили сейчас. За республиканцев высказались только 22%.

Экономика становится слабым местом Трампа

На политические позиции президента давят не только вопросы внешней политики. Американцев все больше беспокоит стоимость жизни, в том числе цены на топливо.

По данным Reuters/Ipsos, 71% опрошенных не одобряют действия Трампа по стоимости жизни. Среди республиканцев таких также немало – около четырех из десяти.

Это особенно чувствительная тема в преддверии выборов. Впервые примерно за десятилетие больше зарегистрированных избирателей заявляют, что именно у Демократической партии есть лучшие решения для экономики, чем республиканцы.

Война с Ираном тоже бьет по рейтингу президента

Еще одним источником недовольства остается война с Ираном. Лишь 36% американцев одобряют действия Трампа по поводу конфликта, тогда как 71% их не одобряют.

В августовском опросе также зафиксировали падение всеобщей поддержки военных действий США против Ирана. Только 31% американцев заявили, что поддерживают продолжение военной кампании.

Война имеет и прямые экономические последствия. Перебои в мировой торговле нефтью повлекли за собой рост цен на топливо в США, что усугубляет недовольство американцев стоимостью жизни.

Контекст новости

Как известно, 8 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам станет известно, сохранят ли демократы большинство в парламенте, или контроль перейдет к республиканцам.

В большом материале мы писали, кто будет участвовать в этих выборах и почему это важно для Украины. В настоящее время Республиканцы разделились на тех, кто видит необходимость сдерживать РФ, и тех, кто предпочитает более изоляционистскую внешнюю политику.

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