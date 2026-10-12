"Трамп становится инструментом Путина": в чем угроза "дизельной сделки" США и РФ для Украины

Попытка Дональда Трампа сбить цены на топливо перед выборами с помощью "дизельного соглашения" с Москвой играет на руку Кремлю. Россия использует топливный кризис, чтобы спровоцировать конфликт между США и Украиной и заставить Киев прекратить удары по российским НПЗ.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко.
По словам политолога, нынешний кризис и нападки Трампа на президента Владимира Зеленского во многом напоминают ситуацию в начале марта 2025 года. Главная причина агрессивной риторики сейчас - беспокойство Республиканской партии из-за риска потерять контроль над Конгрессом США на промежуточных выборах до 3 ноября, что создает угрозу импичмента для самого Трампа.
"Главная причина увеличения цены на дизель в США - это война с Ираном, это проблемы с поставкой нефтепродуктов из района Персидского залива. Но Трамп это не может признать, потому что это его вина. Ему нужно другое объяснение. И такое объяснение он нашел якобы в ударах Украины по российским НПЗ", - отмечает Фесенко.
Эксперт подчеркивает парадокс ситуации: украинские удары создают проблемы с бензином в России, однако с дизельным топливом критических затруднений там нет (россияне даже накопили излишки из-за остановки экспорта). Однако для Трампа выгодно назначить "виновного", чтобы переложить ответственность за цены на нефтепродукты перед избирателями.
Россия предлагает поставки небольших объемов дизеля (300 тысяч тонн в октябре и 500 тысяч в ноябре), что является мизером для рынка США (который потребляет около 500 тысяч тонн ежедневно). Однако для Кремля это геополитическая игра, преследующая три главные цели:
Восстановление доверия Трампа: Путин снова выстраивает хорошие отношения с американским президентом, пытаясь использовать его в качестве союзника.
Провоцирование кризиса между США и Украиной: Главная цель - заставить Вашингтон давить на Киев, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила удары по российским НПЗ под угрозой сворачивания разведки, помощи или поставки оружия.
Создание опасного прецедента: Договоренности об экономических проектах между США и Россией заключаются без прекращения российско-украинской войны, что противоречит предыдущей последовательной позиции Вашингтона.
По словам Фесенко, риски такие есть - Трамп на время становится заложником игры Путина.
"Мы видим, что Трамп в определенной степени становится инструментом путинской политики, но поскольку это противоречит стратегическим интересам США, я думаю, что все же со временем это изменится. Вопрос лишь в том, когда: через несколько недель или через несколько месяцев, или может затянуться во времени", - отметил он.
Эксперт добавляет, что это соглашение является триггером, ломающим перспективу переговорного процесса, деформирующим перспективу переговорного процесса и роль США в этих переговорах, потому что подрывается доверие к США как к надежному посреднику.
Фесенко отмечает, что, хотя ситуация создает серьезные риски и деформирует переговорный процесс, это не катастрофа, а очередной кризис, пик которого приходится на период до выборов в США 3 ноября.
"Как свидетельствует практика, когда нужно и когда Трамп понимает необходимость, он договаривается с Зеленским, нормально может общаться с ним... Это не является какой-то системной позицией Трампа. Эти качели Трампа, его горки настроений - это такая традиционная история. Трамп как стихийное бедствие, иногда его нужно переждать", - рез.
Украина со своей стороны готова к разумному энергетическому перемирию, но исключительно на условиях взаимности - если Россия одновременно прекратит удары по украинским объектам энергетики. Если же враг продолжит атаки, Украина должна защищаться и отвечать по самым чувствительным объектам агрессора.