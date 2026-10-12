"Трамп становится инструментом Путина": в чем угроза "дизельной сделки" США и РФ для Украины

Почему Трамп давит на Украину и при чем здесь цены на дизель

По словам политолога, нынешний кризис и нападки Трампа на президента Владимира Зеленского во многом напоминают ситуацию в начале марта 2025 года. Главная причина агрессивной риторики сейчас - беспокойство Республиканской партии из-за риска потерять контроль над Конгрессом США на промежуточных выборах до 3 ноября, что создает угрозу импичмента для самого Трампа.

"Главная причина увеличения цены на дизель в США - это война с Ираном, это проблемы с поставкой нефтепродуктов из района Персидского залива. Но Трамп это не может признать, потому что это его вина. Ему нужно другое объяснение. И такое объяснение он нашел якобы в ударах Украины по российским НПЗ", - отмечает Фесенко.

Эксперт подчеркивает парадокс ситуации: украинские удары создают проблемы с бензином в России, однако с дизельным топливом критических затруднений там нет (россияне даже накопили излишки из-за остановки экспорта). Однако для Трампа выгодно назначить "виновного", чтобы переложить ответственность за цены на нефтепродукты перед избирателями.

Что получает Путин от "дизельного соглашения"

Россия предлагает поставки небольших объемов дизеля (300 тысяч тонн в октябре и 500 тысяч в ноябре), что является мизером для рынка США (который потребляет около 500 тысяч тонн ежедневно). Однако для Кремля это геополитическая игра, преследующая три главные цели:

Восстановление доверия Трампа: Путин снова выстраивает хорошие отношения с американским президентом, пытаясь использовать его в качестве союзника.

Провоцирование кризиса между США и Украиной: Главная цель - заставить Вашингтон давить на Киев, чтобы Украина в одностороннем порядке прекратила удары по российским НПЗ под угрозой сворачивания разведки, помощи или поставки оружия.

Создание опасного прецедента: Договоренности об экономических проектах между США и Россией заключаются без прекращения российско-украинской войны, что противоречит предыдущей последовательной позиции Вашингтона.

Станет ли дизель рычагом влияния на Трампа в руках Путина

По словам Фесенко, риски такие есть - Трамп на время становится заложником игры Путина.

"Мы видим, что Трамп в определенной степени становится инструментом путинской политики, но поскольку это противоречит стратегическим интересам США, я думаю, что все же со временем это изменится. Вопрос лишь в том, когда: через несколько недель или через несколько месяцев, или может затянуться во времени", - отметил он.

Эксперт добавляет, что это соглашение является триггером, ломающим перспективу переговорного процесса, деформирующим перспективу переговорного процесса и роль США в этих переговорах, потому что подрывается доверие к США как к надежному посреднику.

Является ли это катастрофой для Украины

Фесенко отмечает, что, хотя ситуация создает серьезные риски и деформирует переговорный процесс, это не катастрофа, а очередной кризис, пик которого приходится на период до выборов в США 3 ноября.

"Как свидетельствует практика, когда нужно и когда Трамп понимает необходимость, он договаривается с Зеленским, нормально может общаться с ним... Это не является какой-то системной позицией Трампа. Эти качели Трампа, его горки настроений - это такая традиционная история. Трамп как стихийное бедствие, иногда его нужно переждать", - рез.

Украина со своей стороны готова к разумному энергетическому перемирию, но исключительно на условиях взаимности - если Россия одновременно прекратит удары по украинским объектам энергетики. Если же враг продолжит атаки, Украина должна защищаться и отвечать по самым чувствительным объектам агрессора.