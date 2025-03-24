Трамп: США и Украина подпишут сделку о редкоземах уже скоро

Сделка о редкоземах

Напомним, Украина и США начали обсуждение соглашения о редкоземельных металлах в феврале. С тех пор обе стороны разрабатывали условия, которые подойдут как Киеву, так и Вашингтону.

Финальная версия документа предусматривает создание инвестиционного фонда, куда Украина будет направлять средства, полученные от продажи своих редкоземельных металлов, газа и нефти. США и Украина будут совместно управлять этим фондом.

Страны должны были заключить сделку в конце февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом. Но встреча пошла не по плану - два лидера поссорились в Овальном кабинете.

По причине такой ссоры США отменили подписание соглашения с Украиной. При этом Трамп продолжал высказывать заинтересованность в сделке.

Американские власти заверяют, что таким образом они "смогут вернуть" те деньги, которые они потратили на помощь Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.