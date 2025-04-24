Трамп попытками спасти Россию системно ее разрушает, - эксперт

"У них (Вашингтона, - ред.) есть желание это (спасти Россию, - ред.) сделать, следовать своей политике. Потому что мотивация - это в первую очередь противостояние с Китаем. Но, в конце концов, я думаю, что они уже доходят до того, с россиянами вообще нет смысла о чем говорить. Что Россию нужно делить уже с китайцами, здесь по-другому уже не получится", - считает Загородний.



Он отметил, что Трамп "системно работает на разрушение России". Он защищает свои интересы и провоцирует экономический кризис, который автоматически вызовет падение цен на нефть.

"Он не может одновременно спасти Россию и перезапустить свою экономику. Он разрушает. Байден не разрушал, а Трамп системно ее разрушает. Поэтому такая беготня, давайте что-то подписывать. Но мы тоже многим разочарованы", - добавил Загородний.

По его словам, Трамп не действует хаотично - в его внешней политике есть четкая логика и стратегия.