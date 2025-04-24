Трамп попытками спасти Россию системно ее разрушает, - эксперт

Президент США Дональд Трамп "разрушает" Россию. Его действия вызвали резкое падение цен на нефть.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.
"У них (Вашингтона, - ред.) есть желание это (спасти Россию, - ред.) сделать, следовать своей политике. Потому что мотивация - это в первую очередь противостояние с Китаем. Но, в конце концов, я думаю, что они уже доходят до того, с россиянами вообще нет смысла о чем говорить. Что Россию нужно делить уже с китайцами, здесь по-другому уже не получится", - считает Загородний.
Он отметил, что Трамп "системно работает на разрушение России". Он защищает свои интересы и провоцирует экономический кризис, который автоматически вызовет падение цен на нефть.
"Он не может одновременно спасти Россию и перезапустить свою экономику. Он разрушает. Байден не разрушал, а Трамп системно ее разрушает. Поэтому такая беготня, давайте что-то подписывать. Но мы тоже многим разочарованы", - добавил Загородний.
По его словам, Трамп не действует хаотично - в его внешней политике есть четкая логика и стратегия.
Напомним, президент США Дональд Трамп недавно ввел дополнительные тарифы против более чем 180 стран.
При этом Китай решил ответить американскому лидеру тем же оружием. На фоне такой торговой войны цены не нефть начали резко падать.
Также причиной падения цен на нефть стало решение ОПЕК+ резко увеличить добычу нефти. Детальнее о том, как это может повлиять на войну в Украине - в материале РБК-Украина.
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