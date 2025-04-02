Трамп сегодня объявит о самых масштабных торговых ограничениях США за столетие, - СМИ

Планы администрации по введению так называемых взаимных тарифов Трампа оставили инвесторов, руководителей компаний, государственных служащих и потребителей по всему миру в неопределенности относительно того, что их ждет, когда он выступит на мероприятии в Белом доме в 16:00.

Как сообщает издание, обсуждения по этому поводу продолжаются до последнего, и даже размер и масштабы новых сборов до сих пор не утверждены.

"Предложенные администрацией Трампа взаимные тарифы означают разные вещи для разных людей", - написал главный экономист Nomura Holdings Inc. Роба Суббарамана.

Он подчеркнул, что хотя прямой подход означает соответствие тарифам, которые другие страны накладывают на американские товары, "мы подозреваем, что критерии для взаимных тарифов США будут гораздо шире, чем это, и их будет сложнее количественно определить".

Последствия торговых ограничений США

Bloomberg отметил, что более 33 триллионов долларов глобальной торговли оказываются под угрозой, и страны от Бразилии до Китая могут столкнуться со снижением экспорта в США от 4% до 90%.

Экономисты Goldman Sachs Group Inc. предупреждают, что средний тариф на импорт из всех стран, вероятно, вырастет на 15 процентных пунктов уже в этом году, Это в свою очередь повысит основную инфляцию, ослабит экономический рост и усилит риск рецессии.