Трамп зібрав рекордну суму пожертвувань після запуску імпічменту

Президент США Дональд Трамп привернув за третій квартал 2019 року 125 млн доларів пожертвувань на виборчу кампанію, що стало рекордним показником в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника виборчого штабу Трампа Бреда Парскейла Twitter.

За повідомленням Парскейла, ця сума практично в два рази більше, ніж вдалося зібрати Бараку Обамі у третьому кварталі 2011 року, під час його другого балотування на пост президента США. Тоді Обамі вдалося зібрати 70 млн доларів.

"Величезний "улов" пожертвувань в цьому кварталі. Кампанія Республіканської партії і Дональда Трампа зібрала 125 млн доларів", - написав Парскейл.

Також сьогодні була запущена масштабна рекламна кампанія виборчим штабом Трампа, пов'язана з початком процедури імпічменту президента.

Нагадаємо, напередодні Палата представників США почала процедуру розслідування імпічменту Дональда Трампа з-за можливого тиску на Україну. За словами спікера Палати Ненсі Пелосі, дії Трампа серйозно порушили конституцію США.

Пізніше Дональд Трамп розпорядився опублікувати стенограму телефонної розмови з Володимиром Зеленським, який відбувся в липні.