Трамп змінив голову апарату Білого дому

Президент США Дональд Трамп повідомив, що новим главою апарату Білого дому стане конгресмен Марк Медоуз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Трампа.

Президент США зазначив, що у нього дуже добрі відносини з Медоусом.

"Я радий оголосити, що конгресмен Марк Медоуз стане керівником апарату Білого дому. Я давно знаю і працював з Марком, і відносини дуже добрі", - написав Трамп.

Він також подякував виконуючого обов'язки начальника Міка Малвани за те, що він "так добре служив адміністрації". Він стане спеціальним посланником США з Північної Ірландії.

Медоуз став четвертим головою апарату президента Трампа з моменту його вступу на посаду в січні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра оборони Сполучених Штатів з питань політики Джон Рід, який не підтримував окремі підходи Білого дому, зокрема, у питаннях України та Афганістану, подав у відставку.

Нагадаємо, в кінці листопада минулого року Дональд Трамп повідомив, що міністр Військово-морських сил США Річард Спенсер відправлений у відставку.