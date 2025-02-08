Трамп сократил финансирование Южной Африки: в чем причина

В субботу, в Министерстве иностранных дел ЮАР отреагировали на это и заявили, что указ Трампа "не содержит фактических данных и не учитывает глубокую и болезненную историю колониализма и апартеида в Южной Африке".

Reuters уточняет, что по последним данным правительства США, в 2023 году Соединенные Штаты выделили ЮАР около 440 млн долларов помощи.

Помимо указа, в Белом доме анонсировали, что Вашингтон разработает план по переселению белых южноафриканских фермеров и их семей в качестве беженцев. В заявлении сказано, что официальные лица США предпримут шаги для приоритизации гуманитарной помощи, включая прием и переселение в рамках программы приема беженцев США для африканеров в Южной Африке, которые в основном являются белыми потомками первых голландских и французских переселенцев.

Ответ МИД ЮАР звучал следующим образом.

"Иронично, что указ президента предусматривает предоставление статуса беженца в США группе населения в Южной Африке, которая остается одной из самых экономически привилегированных, в то время как уязвимые люди в США из других частей мира депортируются и им отказывают в убежище, несмотря на реальные трудности", - говорится в сообщении министерства.

Как пишет Reuters, Трамп не приведя никаких доказательств заявил, что Южная Африка конфискует земли и что с определенными классами людей обращаться "очень плохо". В свою очередь Илон Маск, который близок к Трампу, возглавляет Департамент эффективности государственного управления и является южноафриканским миллиардером, заявил, что белые южноафриканцы стали жертвами "расистских законов о собственности".