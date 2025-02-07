Администрация Трампа сокращает штат USAID: останутся менее 300 сотрудников, - CNN

Администрация Дональда Трампа оставит в Агентстве США по международному развитию (USAID) менее 300 сотрудников, что приведет к резкому сокращению численности персонала. Остальным сотрудникам, принятым на работу напрямую, будет предоставлен отпуск с полуночи пятницы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
Издание пишет, что Агентство США по международному развитию насчитывает около 10 000 сотрудников по всему миру, включая тысячи подрядчиков, многие из которых были отправлены в отпуск или уволены. По словам источников CNN, доступ к системам USAID сохранят 294 основных работника.
Остальных отключат от систем USAID, включая электронную почту. Три чиновника сообщили CNN, что в нескольких миссиях останется только один сотрудник.
"Это наихудший сценарий, когда на каждую полевую миссию приходится по одному человеку, а в округе Колумбия - еще несколько человек", - сказал один из зарубежных сотрудников USAID.
На этой неделе руководство Агентства объявило, что "весь персонал USAID, нанятый напрямую, будет отправлен в административный отпуск по всему миру, за исключением назначенного персонала, ответственного за критически важные функции, основное руководство и специально назначенные программы".
Напомним, ранее в администрации Трампа обвинили USAID в тратах. Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что иностранная помощь - это не благотворительность и должна продвигать интересы США. Офису USAID в Украине тоже было поручено прекратить программы.
По данным источников ABC News, количество иностранных сотрудников Агентства составляет от 1,5 до 2 тысяч человек. Новый заместитель руководителя USAID Пит Марокко сообщил представителям Госдепартамента, что если отзыв не будет завершен, вмешаются военные.
По словам собеседник ABC News, многим работникам USAID за рубежом некуда обратиться за ответами, поскольку даже некоторые послы США не знают о планах администрации Трампа.
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