Трамп всколыхнул Европу даже больше, чем Путин, - президент Финляндии

"Трамп пробудил Европу во внешней политике, а Путин - в сфере безопасности. Если посмотреть на расходы НАТО на оборону, то можно увидеть, что Европа готовится к худшему из-за Путина. В то же время, Трампу достаточно успешно удалось оказать давление на Европу, чтобы она увеличила свои расходы на оборону", - отметил Стубб.

При этом президент Финляндии утверждает, что Путин провалил все свои стратегические цели.

"Это, пожалуй, самый большой стратегический геополитический провал в новейшей истории", - подчеркнул он.

По словам Стубба, ни одна из поставленных Путиным целей не была достигнута. Своими действиями он объединил Европу, расширил НАТО за счет Финляндии и Швеции, фактически увеличил расходы НАТО на оборону с двух до пяти процентов ВВП.

"Если говорить о территориальных завоеваниях, то он уже 12 лет пытается захватить Донецкую область Украины, половину которой фактически он занял еще до начала войны", - добавил финский лидер.