Трамп сказал, поддержит ли Хегсета в случае импичмента

По информации источников телеканала в Белом доме, Трамп лично привержен Хегсету и считает, что тот должен бороться против инициативы по импичменту и возможным расследованиям его решений в Пентагоне.

"Лишь два дня назад президент был с ним в одной комнате и сказал ему: "Ты мой лучший парень. Ты самый лучший, кто у меня есть", - рассказал один из собеседников CNN.

Публично Трамп также выступил в защиту министра. Отвечая на вопрос о его будущем в администрации, президент заявил, что не собирается его увольнять, поскольку считает, что Хегсет "выполняет очень хорошую работу".

В то же время американский президент признал, что получал звонки от союзников, выражавших недовольство работой главы Пентагона. Однако он отверг эти претензии и дал понять, что намерен оставить Хегсета в должности.

Почему Хегсету грозит импичмент

Республиканец Томас Масси 9 ноября повторно внес в Палату представителей резолюцию с восемью статьями импичмента против главы Пентагона.

Среди основных обвинений – участие в военной операции против Ирана без разрешения Конгресса и злоупотребления властью.

Масси планирует добиться голосования по импичменту уже в ближайшее время. По данным CNN, несколько республиканцев ожидают, что резолюция может набрать достаточное количество голосов для принятия.

Дополнительное давление на Хегсета усилилось после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Часть однопартийцев Трампа возлагает на главу Пентагона ответственность за убеждение президента начать войну против Ирана без четкого плана ее завершения.