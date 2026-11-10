RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Трамп сказал, поддержит ли Хегсета в случае импичмента

04:15 10.11.2026 Вт
2 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава Пентагона Пит Хегсет и президент США Дональд Трамп (из открытых источников)

Президент США Дональд Трамп не планирует увольнять министра обороны Пита Хегсета, которому грозит импичмент. Глава Белого дома поддерживает своего соратника и хочет, чтобы тот противостоял попыткам отстранить его от должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По информации источников телеканала в Белом доме, Трамп лично привержен Хегсету и считает, что тот должен бороться против инициативы по импичменту и возможным расследованиям его решений в Пентагоне.

"Лишь два дня назад президент был с ним в одной комнате и сказал ему: "Ты мой лучший парень. Ты самый лучший, кто у меня есть", - рассказал один из собеседников CNN.

Публично Трамп также выступил в защиту министра. Отвечая на вопрос о его будущем в администрации, президент заявил, что не собирается его увольнять, поскольку считает, что Хегсет "выполняет очень хорошую работу".

В то же время американский президент признал, что получал звонки от союзников, выражавших недовольство работой главы Пентагона. Однако он отверг эти претензии и дал понять, что намерен оставить Хегсета в должности.

Почему Хегсету грозит импичмент

Республиканец Томас Масси 9 ноября повторно внес в Палату представителей резолюцию с восемью статьями импичмента против главы Пентагона.

Среди основных обвинений – участие в военной операции против Ирана без разрешения Конгресса и злоупотребления властью.

Масси планирует добиться голосования по импичменту уже в ближайшее время. По данным CNN, несколько республиканцев ожидают, что резолюция может набрать достаточное количество голосов для принятия.

Дополнительное давление на Хегсета усилилось после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Часть однопартийцев Трампа возлагает на главу Пентагона ответственность за убеждение президента начать войну против Ирана без четкого плана ее завершения.

Напомним, республиканец Томас Масси инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Хегсета. Он обвиняется, в частности, в проведении военной операции против Ирана без разрешения Конгресса.

Следует отметить, что Дональд Трамп ранее выступил в защиту Хегсета. Он заявил, что намерен оставить его в должности и не видит оснований для импичмента, поскольку, по его словам, министр помог одержать победы в двух войнах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дональд ТрампПит Хегсет