Напомним, сегодня, 19 ноября, в Китае состоялась трехсторонняя встреча с участием Си Цзиньпина, Дональда Трампа и российского диктатора. По ее итогам лидеры трех стран сделали заявления, часть из которых касается войны в Украине.

Кроме того, Си Цзиньпин выступил за всеобъемлющий запрет и полную ликвидацию ядерного оружия, назвав его "мечом Дамокла", который навис над человечеством.