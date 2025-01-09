Трамп ищет сделки по Гренландии и Панаме, создавая информационный шум, - эксперт

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии и Панаме являются "информационным шумом". Конкретика может появиться после инаугурации 20 января.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.
По его словам, Трамп дал задание сформировать группу для переговоров с правительствами Дании и Панамы, относительно совместных действий по использованию отдельными островными государствами Тихого океана.
"Там есть целый ряд военных баз, которые используются либо на условиях аренды, либо на условиях временного пребывания. Но то, о чем сейчас говорят, что Трамп настолько "талантлив", что может войско применить. Ну если сейчас глянуть в социальные сети Америки, там идет такая мешанина, что посмеяться. Можете глянуть на Трампа, какие там мемы появились", - сказал Бессмертный.
По его мнению, Трамп имеет привычку "наделать шума вокруг себя и уйти". Эксперт отметил, что заявления Трампа прозвучали в тот момент, когда шло прощание в Капитолии с 39-м президентом США Джимми Картером.
"Более того, Трамп поступил, как невоспитанный человек, набросился во время пресс-брифинга на Джими Картера за ту же самую Панаму и так далее. То есть явно, что он играл здесь в свою традиционную игру заполнить информационное пространство на 100%. Поэтому давайте к этому относится с пониманием того, что это все делает Трамп. Вот сейчас появляются первые комментарии Майкла Уолтца, потом Келлога. Я думаю, что появятся и после назначения Рубио, государственного секретаря, они будут носить другой характер и так далее. И тогда уже можно будет говорить о чем-то более конкретном", - подчеркнул он.
Трамп заявил о возможности применения военных или экономических действий для приобретения Гренландии, которую Дания продать отказалась. Премьер Гренландии и ЕС призвали уважать суверенитет острова, а СМИ видят в действиях Трампа ответ на рост влияния РФ и Китая в стратегически важном арктическом регионе.
Он также обвинил Панаму во взимании чрезмерной платы за пользование Панамским каналом. Он раскритиковал решение бывшего президента США Джимми Картера вернуть контроль над Панамским каналом Панаме.
Подробнее о том, что стоит за словами Трампа - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.