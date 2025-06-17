Трамп все еще хочет ядерной сделки с Ираном, - Хегсет

Президент США Дональд Трамп все еще хочет заключить с Ираном ядерную сделку, несмотря на эскалацию конфликта между Израилем и Тегераном.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

У главы Пентагона спросили, стремится ли Трамп по-прежнему к заключению ядерной сделки с Ираном.

"Конечно. Мы занимаем оборонительную позицию в регионе, чтобы быть сильными в стремлении к мирному соглашению. И мы, конечно, надеемся, что так и будет", - ответил Хегсет.

Он также рассказал, что направляется в Ситуационную комнату Белого дома, чтобы встретиться с Трампом и его командой по национальной безопасности на фоне напряженности на Ближнем Востоке, поскольку президент США досрочно возвращается с саммита G7.

Министр не уточнил, что послужило поводом для встречи, но, по его словам, эти действия направлены на "обеспечение безопасности граждан" США.