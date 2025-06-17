Трамп все еще хочет ядерной сделки с Ираном, - Хегсет
Президент США Дональд Трамп все еще хочет заключить с Ираном ядерную сделку, несмотря на эскалацию конфликта между Израилем и Тегераном.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
У главы Пентагона спросили, стремится ли Трамп по-прежнему к заключению ядерной сделки с Ираном.
"Конечно. Мы занимаем оборонительную позицию в регионе, чтобы быть сильными в стремлении к мирному соглашению. И мы, конечно, надеемся, что так и будет", - ответил Хегсет.
Он также рассказал, что направляется в Ситуационную комнату Белого дома, чтобы встретиться с Трампом и его командой по национальной безопасности на фоне напряженности на Ближнем Востоке, поскольку президент США досрочно возвращается с саммита G7.
Министр не уточнил, что послужило поводом для встречи, но, по его словам, эти действия направлены на "обеспечение безопасности граждан" США.
Что говорил Трамп
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран хочет договориться о деэскалации конфликта с Израилем. Но, по его словам, Тегерану стоило договариваться раньше.
Также Трамп отмечал, что Иран должен срочно подписать ядерную сделку с США. И ядерного оружия у него быть не может.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.