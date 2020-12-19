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Трамп вважає, що масштаб кібератак перебільшений і за ними може стояти Китай

Вашингтон, Субота 19 грудня 2020 19:31
Трамп вважає, що масштаб кібератак перебільшений і за ними може стояти Китай
Фото: Дональд Трамп (facebook com WhiteHouse)
Автор: Роман Тверденко

Президент США Дональд Трамп впевнений, що масштаби останніх кібератак роздуті журналістами. А за самими атаками може стояти Китай.

Про це Трамп написав у Twitter.

Він зазначив, що розуміє причини підозр у бік Росії, але вважає можливим і інший сценарій.

"Кібератаки виглядають більш масштабно в Fake news, ніж це є насправді. Я про все поінформований і ситуація під контролем. Крики про Росію, коли щось відбувається, зрозумілі через Lamestream і фінансової складової. Але через не розглядають можливість того, що до атак причетний Китай", - написав Трамп.

Нагадаємо, хакери, які працюють, імовірно, на російський уряд, зламали Міністерство внутрішньої безпеки США, а також управління з комунікацій та інформації. Згідно з інформацією, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

РБК-Україна писало, що в США неодноразово заявляли про хакерські атаки. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі.

Через цю ситуацію, конгресмени з двох комітетів палати представників США проведуть спільне розслідування недавньої хакерської атаки, спрямованої проти федеральних відомств країни. Мова йде про комітет з внутрішньої безпеки і комітет з нагляду і реформ.

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