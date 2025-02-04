Трамп распорядился создать фонд, который потенциально может купить TikTok

"Мы собираемся создать много богатства для фонда. И я думаю, что пришло время, чтобы эта страна имела суверенный фонд благосостояния", - сказал Трамп журналистам.

В случае создания суверенного фонда, США могут стать в один ряд со многими другими странами, особенно на Ближнем Востоке и в Азии, которые создали подобные фонды для осуществления прямых инвестиций за государственный счет.

В тексте указа Трампа не было подробностей. Он лишь предписывал министерствам финансов и торговли в течение 90 дней представить план создания такого фонда, включая рекомендации о "механизмах финансирования, инвестиционных стратегиях, структуре фонда и модели управления".

Reuters пишет, что обычно такие фонды возлагаются на профицит бюджета страны для осуществления инвестиций, но США работают с дефицитом. Его создание также, вероятно, потребует одобрения Конгресса.

Ранее Трамп, будучи кандидатом в президенты, уже говорил о таком государственном инвестиционном инструменте, заявляя, что с его помощью можно финансировать инфраструктурные проекты - автомагистрали и аэропорты, производство и медицинские исследования.

Представители администрации не сообщили, как будет функционировать и финансироваться фонд, но Трамп ранее заявлял, что он может быть профинансирован за счет "тарифов и других разумных вещей".

Министр финансов Скотт Бессент заявил журналистам, что фонд будет создан в течение следующих 12 месяцев.