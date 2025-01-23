Трамп отверг опасения по поводу доступа Китая к данным пользователей TikTok

Президент США Дональд Трамп дал свое первое интервью в качестве 47-го главы государства. В нем он отверг опасения, что сбор данных TikTok может сделать личную информацию уязвимой для Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его беседу с журналистом Fox News.

Во время интервью ведущий Шон Хэннити спросил Трампа о проблемах, связанных с соцсетью TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance и, следовательно, подпадает под требования КНР о сборе данных. Он также отметил, что некоторые называют данное приложение "шпионской программой коммунистического Китая", на что Трамп ответил следующее.

"Неужели Китаю так важно шпионить за молодыми людьми? За детьми, которые смотрят безумные видео?", - сказал президент США.

Кроме того, он подчеркнул, что в США есть много товаров сделанных в Китае, в частности, смартфоны. Но об этом никто не упоминает.

"Но вы можете сказать это обо всем, что сделано в Китае. Смотрите, у нас есть телефоны, сделанные в Китае, по большей части, у нас так много вещей, сделанных в Китае, так почему они не упоминают об этом? Знаете, интересная вещь с TikTok заключается в том, что вы имеете дело со многими молодыми людьми. Так, так ли важно для Китая шпионить за молодыми людьми, за молодыми детьми, смотреть сумасшедшие видео?", - заявил Трамп задав вопрос.