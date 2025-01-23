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Трамп отверг опасения по поводу доступа Китая к данным пользователей TikTok

Четверг 23 января 2025 06:17
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Трамп отверг опасения по поводу доступа Китая к данным пользователей TikTok Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп дал свое первое интервью в качестве 47-го главы государства. В нем он отверг опасения, что сбор данных TikTok может сделать личную информацию уязвимой для Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его беседу с журналистом Fox News.

Во время интервью ведущий Шон Хэннити спросил Трампа о проблемах, связанных с соцсетью TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance и, следовательно, подпадает под требования КНР о сборе данных. Он также отметил, что некоторые называют данное приложение "шпионской программой коммунистического Китая", на что Трамп ответил следующее.

"Неужели Китаю так важно шпионить за молодыми людьми? За детьми, которые смотрят безумные видео?", - сказал президент США.

Кроме того, он подчеркнул, что в США есть много товаров сделанных в Китае, в частности, смартфоны. Но об этом никто не упоминает.

"Но вы можете сказать это обо всем, что сделано в Китае. Смотрите, у нас есть телефоны, сделанные в Китае, по большей части, у нас так много вещей, сделанных в Китае, так почему они не упоминают об этом? Знаете, интересная вещь с TikTok заключается в том, что вы имеете дело со многими молодыми людьми. Так, так ли важно для Китая шпионить за молодыми людьми, за молодыми детьми, смотреть сумасшедшие видео?", - заявил Трамп задав вопрос.

Действия Трампа по TikTok

Напомним, что в понедельник, 20 января состоялась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Одним из первых его действий на должность стало подписание указа об отсрочке закона о запрете TikTok на территории Соединенных Штатов, который был вступить в силу в воскресенье, причем частично в вступил. Приложение на время было заблокировано.

В ходе интервью Трамп также отметил, что "многие люди хотят купить" соцсеть в США, что позволило бы ей продолжать работать внутри страны, не нарушая закон.

В частности, во вторник он сказал, что открыт к тому, чтобы TikTok купили миллиардеры Илон Маск или же Ларри Эллисон в рамках совместного предприятия с правительством Соединенных Штатов. При этом предложил, чтобы потенциальный покупатель передал 50% акций государству, что обеспечило бы получение необходимого разрешения и надежного партнера.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп TikTok
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