Трамп начал новую торговую войну: какими будут последствия для мира и Украины

Содержание:

Зачем Трамп вводит пошлины

Дональд Трамп в субботу, 1 февраля, подписал указ о введении со вторника пошлин на импорт в размере 25% на товары из Канады, Мексики и 10% на китайскую продукцию. По словам Трампа, причиной такого решения стала нелегальная миграция и транзит наркотического вещества фентанила, побороть которые он обещал во время своей избирательной кампании.

В ответ на это премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещали укреплять свои двусторонние отношения. Обе страны объявили о введении пропорциональных ограничений в отношении импорта из США. Кроме того, министр финансов Канады Доминик Леблан обнародовал список американских товаров, на которые введут пошлины в ответ. Их стоимость составляет 30 млрд долларов, и это первый этап ответа Канады на пошлины США.

Также о готовности ввести пошлины в отношении США в ответ, если на это пойдет Трамп, заявили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

В то же время Китай, вместо применения контрмер в ответ на действия новоизбранного президента США, планирует обжаловать новые пошлины Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО). Однако апелляция в ВТО не несет никаких непосредственных затрат или угроз для Вашингтона. Система урегулирования споров ВТО была фактически остановлена с 2019 года, когда Трамп заблокировал назначение судей для рассмотрения апелляций.

"Трамп таким образом пытается решить проблему дефицита торгового баланса. Также у него уже появляются, как мы видим, политические требования, в частности к Канаде и странам ЕС, о чем он чуть ли не каждый день говорит. Возможно, это первый шаг в переговорах о каких-то уступках от торговых партнеров США, то ли в экономической, то ли в политической сфере. Наверное, он рассчитывает, что страны, в отношении которых он вводит тарифы, придут и попросят какие-то скидки в обмен на инвестиции или решение определенных геополитических вопросов", – говорит РБК-Украина Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital.

По мнению Паращия, последние решения США – это глобальная игра Трампа, который хочет вести переговоры с каждой страной, в частности ЕС, отдельно. Когда же страны объединяются, у них может быть лучшая переговорная сила, говорит он.

Эксперт добавляет, если товары всех основных торговых партнеров США станут дороже из-за увеличенных тарифов, то это напрямую повлияет на рост инфляции в самой Америке. Причем показатели инфляции, по его словам, могут быть гораздо выше, чем когда американцы начали заниматься этим вопросом после пикового уровня потребительских цен в более 9% в июне 2022 года.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин убежден, что Трамп не блефует, а таким образом хочет сбалансировать торговый баланс, как уже делал это во время своей первой каденции.

Напомним, Трамп впервые объявил о введении 25% пошлины на сталь и 10% пошлины на алюминий для всех стран, которые экспортируют эти товары в США, еще в 2018 году. Однако впоследствии США заключили соглашения с Канадой, Мексикой и Европейским Союзом, которые получили временные исключения. Однако они остались для таких стран, как Китай, Япония, Южная Корея.

По словам Шевчишина, еще до инаугурации Трампа большинство мировых аналитиков снизили прогнозы по ВВП США, ожидая, что это снижение будет частично из-за жесткой протекционистской политики.

"Сложно предсказать, как страны отреагируют на новые пошлины. Во время предыдущей каденции Трамп пугал Европу, но не ввел пошлины, потому что Европа пошла на уступки. Сейчас его позиция более жесткая, и он готов идти вперед. Трамп признает, что тарифы приведут к росту цен, но считает это оправданным. ФРС США также оставила ставку без изменений и ждет реакции рынков", – отмечает Андрей Шевчишин.

Как долго будут продолжаться переговоры между США и другими странами по ослаблению тарифных ограничений, эксперты наверняка ответить не могут. Однако уже 3 февраля Дональд Трамп договорился с Мексикой и Канадой об отсрочке пошлин на 30 дней.

Как это повлияет на экономику Украины

В случае развертывания торговой войны экономика Украины может оказаться под ударом, ведь наша страна очень зависима от помощи из ЕС, США и Канады, а также активно торгует с Китаем. Например, по данным Национального института стратегических исследований, по итогам 2024 года Китай стал вторым после ЕС торговым партнером Украины. Товарооборот с Поднебесной составил 16,8 млрд долларов США, или почти 15% от общего товарооборота.

"Нужно наблюдать за развитием отношений между США и ЕС, ведь Европейский Союз является нашим основным торговым партнером. Однако, к сожалению, положительных последствий не стоит ожидать. Если экономика Канады, Великобритании и Германии ухудшится, это может привести к сокращению международной помощи для Украины. Мы в значительной степени зависим от финансовой поддержки, особенно со стороны ЕС и стран Большой Семерки. Если к этому добавится прекращение помощи со стороны США, то, к сожалению, ситуация для нас станет еще сложнее", – говорит Александр Паращий.

По его словам, в результате торговой войны могут выиграть определенные третьи страны, которые не втянутся в этот конфликт. Однако, по его мнению, риски для Украины сейчас большие как из-за вероятного подорожания импорта, так и сокращения международной помощи.

Андрей Шевчишин считает, что в торговой войне пострадают все страны, но в разной степени. В частности, из-за возможных таможенных ограничений, по словам Шевчишина, ухудшение ситуации в корпоративном и государственном секторе будет подавлять экономику Европы, и это негативно скажется на Украине. Однако точно можно будет сказать лишь со временем, когда Трамп и страны, с которыми он ведет переговоры, придут к какому-то финальному решению.