Трамп разозлился на Зеленского из-за атаки на аэродромы РФ, - The Atlantic

Атака украинских дронов по аэродромам в глубине России разожгла старое недовольство Дональда Трампа президентом Владимиром Зеленским. В Белом доме снова встал вопрос, стоит ли США и дальше поддерживать Украину
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic.
Действительно, недавняя атака украинских дронов на аэродромы в России вызвала громкую реакцию в США. Там заявили, что этот удар может эскалировать конфликт и подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.
Как сообщают американские СМИ, несмотря на впечатляющий эффект и положительную оценку в Украине, Дональд Трамп частно выразил гнев из-за этой атаки и озвучил сомнение в целесообразности дальнейшей поддержки Киева.
По словам советников и чиновников из окружения Трампа, бывший президент США давно скептически относится к Владимиру Зеленскому.
Трамп был поражен дерзостью ударов и отметил, что это было излишне провокативным, особенно на фоне возможных переговоров, которые планировались в Стамбуле.
Он выразил мнение, что Зеленскому было бы лучше сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, а не принимать решения, углубляющие конфликт.
Более того, в Белом доме неоднократно звучало, что Президент Украины Владимир Зеленский слишком эмоциональный и "может втянуть мир в Третью мировую. Именно поэтому на протяжении всей войны Трамп называл Зеленского "плохим парнем" и "горячей головой".
После атаки по аэродромам РФ, Трамп начал обсуждение вариантов "переформатирования" американской стратегии. Среди них - возможное сокращение финансирования Украины, новые ограничения на военную помощь или даже дипломатическое давление на Киев для принуждения к переговорам с Кремлем. В то же время, по словам источников, Трамп был поражен "дерзостью" атаки, но уверен: такие действия не приближают мир, а лишь повышают риски глобальной эскалации.
В своей заметке на платформе Truth Social Трамп намекнул, что хочет переориентировать дипломатические усилия с украинского направления на урегулирование ситуации с Ираном. Он даже заявил о "готовности Путина помочь с завершением ядерного кризиса". Это еще один сигнал, что украинский вопрос может уступить место другим глобальным приоритетам.
Напомним, что во время встречи Дональда Трампа с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Белом доме, он заявил, что будет действовать очень жестко, что если РФ перейдет черту .
Кроме этого, Трамп заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.
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