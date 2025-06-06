Трамп разозлился на Зеленского из-за атаки на аэродромы РФ, - The Atlantic

Атака украинских дронов по аэродромам в глубине России разожгла старое недовольство Дональда Трампа президентом Владимиром Зеленским. В Белом доме снова встал вопрос, стоит ли США и дальше поддерживать Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atlantic .

Действительно, недавняя атака украинских дронов на аэродромы в России вызвала громкую реакцию в США. Там заявили, что этот удар может эскалировать конфликт и подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

Как сообщают американские СМИ, несмотря на впечатляющий эффект и положительную оценку в Украине, Дональд Трамп частно выразил гнев из-за этой атаки и озвучил сомнение в целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

Трамп снова недоволен Зеленским

По словам советников и чиновников из окружения Трампа, бывший президент США давно скептически относится к Владимиру Зеленскому.

Трамп был поражен дерзостью ударов и отметил, что это было излишне провокативным, особенно на фоне возможных переговоров, которые планировались в Стамбуле.

Он выразил мнение, что Зеленскому было бы лучше сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, а не принимать решения, углубляющие конфликт.

Более того, в Белом доме неоднократно звучало, что Президент Украины Владимир Зеленский слишком эмоциональный и "может втянуть мир в Третью мировую. Именно поэтому на протяжении всей войны Трамп называл Зеленского "плохим парнем" и "горячей головой".

В Белом доме обсуждают сокращение помощи Украине

После атаки по аэродромам РФ, Трамп начал обсуждение вариантов "переформатирования" американской стратегии. Среди них - возможное сокращение финансирования Украины, новые ограничения на военную помощь или даже дипломатическое давление на Киев для принуждения к переговорам с Кремлем. В то же время, по словам источников, Трамп был поражен "дерзостью" атаки, но уверен: такие действия не приближают мир, а лишь повышают риски глобальной эскалации.

Приоритеты смещаются

В своей заметке на платформе Truth Social Трамп намекнул, что хочет переориентировать дипломатические усилия с украинского направления на урегулирование ситуации с Ираном. Он даже заявил о "готовности Путина помочь с завершением ядерного кризиса". Это еще один сигнал, что украинский вопрос может уступить место другим глобальным приоритетам.