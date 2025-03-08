Трамп рассматривает возможность вывода войск из Германии в Венгрию, - The Telegraph

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода около 35 000 американских военнослужащих из Германии и их передислокации в Венгрию, которая поддерживает тесные связи с Россией. Такой шаг может еще больше обострить отношения между США и Европой, которые и так находятся под давлением из-за различных вопросов безопасности и обороны.

Согласно информации The Telegraph, приближенной к администрации Белого дома, Трамп все больше разочаровывается в Европе, заявляя, что континент "подталкивает к войне".

Президент США много раз предупреждал, что европейские страны должны больше инвестировать в свою оборону, а не полагаться на поддержку США. Трамп также часто критиковал НАТО за невыполнение обязательств по расходам на оборону, которые должны составлять 2% от ВВП страны-члена.

Венгрия стала центром внимания после того, как премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на инициативу ЕС, которая предусматривала усиление поддержки Украины.

Орбан, известный своими дружескими отношениями с Москвой, неоднократно выступал против санкций ЕС против России. Трамп, в свою очередь, отметил, что он готов переориентировать расположение американских военных баз, отдавая предпочтение тем странам НАТО, которые активнее выполняют свои обязательства.

Трамп рассматривает передислокацию войск

"Если вы не заплатите по счетам, мы не будем участвовать. Мы не будем вас защищать", - заявил Трамп, рассказывая о своих требованиях к союзникам по НАТО. Во время своего предыдущего срока он уже инициировал вывод части американских войск из Германии, но этот шаг был остановлен администрацией Джо Байдена.

Сейчас американские военные, общее количество которых за пределами США составляет около 160 000, преимущественно расположены в Германии. Сейчас Трамп снова ставит под сомнение необходимость такого численного контингента на европейском континенте.

Между тем Европа, которая все больше обеспокоена возможным выходом США из ее структуры безопасности, активно ведет переговоры об укреплении своей обороноспособности. В частности, Великобритания и Франция инициировали новый раунд переговоров для создания "коалиции желающих", которая может поддержать Украину в послевоенном урегулировании.

Европейские лидеры, несмотря на вето Венгрии, продолжают оказывать поддержку Украине, включающую как финансовую, так и военную помощь.