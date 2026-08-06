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Трамп резко отреагировал на слухи о конфликте с Гегсетом

21:40 06.08.2026 Чт
2 мин
Слухи о напряжении Трамп назвал полной ложью
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп опроверг слухи о конфликте с главой Пентагона Питом Гегсетом и заявил, что доволен его работой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил американский лидер в своем сообщении в Truth Social.

Поддержка Гегсета и критические заявления Трампа

Президент США публично поддержал Пита Хегсета, заверив, что тот пользуется большим уважением среди военных и добился значительных результатов в должности.

Среди успехов главы Пентагона Трамп назвал избавление от программ DEI и рост набора в армию до исторических показателей.

Распространенные в СМИ детали Трамп назвал выдумкой и обвинил журналистов в ангажированности.

"Фейковые новости, как всегда, распространяют неправдивые и абсолютно необоснованные слухи. Этот слух был распущен The Washington Post - одним из худших СМИ, несмотря на то, что мы сказали им, что их история - это ложь", - заявил он.

Он также добавил, что считает подобные публикации прессы госизменой.

Контекст действий США

Комментируя всеобщую деятельность своей администрации в военной сфере и безопасности, Трамп упомянул о проведении успешных операций на международной арене.

"Все было чрезвычайно, включая нашу атаку на Венесуэлу, результат которой был достигнут менее чем за один день, что позволило привлечь к ответственности Николаса Мадуро! Так же, Иран, где страна была уничтожена с целью не позволить ей никогда иметь ядерное оружие, идет очень хорошо!", - подчеркнул Трамп.

Дефицит ракет в США и конфликт в Пентагоне

Напомним, что на фоне масштабных боевых действий с Ираном американская армия столкнулась с серьезным истощением военных арсеналов.

По данным СМИ, силы США исчерпали около 80% основных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны.

В частности, боевые действия значительно сократили запасы ракет для комплексов THAAD и Patriot, что заставило американских военачальников заявить об опасно низком уровне боеприпасов в Пентагоне.

Нехватка ракет-перехватчиков напрямую повлияла на дальнейшее планирование военных операций и принятие решений по новым ударам по Ирану.

СМИ также сообщали, что острая дефицитная ситуация повлекла за собой напряжение в руководстве страны - между Дональдом Трампом и Питом Гегсетом возник конфликт из-за дефицита ракет в США. Президент выразил разочарование и требовал объяснений, почему его ввели в заблуждение по поводу реального состояния боеприпасов.

Из-за кризиса военачальники предупреждают о рисках для оборонно-промышленного комплекса, ведь США исчерпали в войне с Ираном почти 80% основных ракет-перехватчиков для ПВО.

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