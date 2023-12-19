У Трампа в случае победы на выборах будет другая политика по Украине, - Зеленский

Президента попросили прокомментировать, смог бы он переубедить Трампа, если тот станет президентом США и его политика будет направлена на заморозку войны и уменьшение помощи.

"Я думаю, что у него точно будет другая политика. Он другой человек. Не нам выбирать, а их народу, себе президента. Я не уверен, что политика страны изменится по отношению к Украине, политика США", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что лидер страны имеет влияние на свое общество, особенно после того, как его только избрали.

"Если политика следующего президента, кем бы он не был, будет другой по отношению к Украине, более холодной или более внутренней, более экономной, то я думаю, что эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны в Украине. Потому что если одна мощная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что такая ситуация точно будет иметь непозитивное влияние на помощь из Европы.

Выборы в США

Напомним, президентские выборы в США запланированы на осень 2024 года.

Согласно прогнозам, главным кандидатом от демократов станет действующий американский лидер Джо Байден, а от республиканцев - бывший глава государства Дональд Трамп.

Голоса должны быть официально подсчитаны до 6 января 2025 года, а на 20 января запланирована инаугурация.

Недавно Байден заявил, что будет повторно участвовать в выборах президента США из-за Трампа.