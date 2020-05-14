Трамп розгляне законопроект про санкції проти Китаю

Президент США Дональд Трамп має намір розглянути законопроект сенатора Ліндсі Грема про введення санкцій у відношенні Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Ініціатива передбачає можливість введення санкцій проти КНР, якщо Пекін "не буде співпрацювати і не надасть повний звіт про події, які призвели до спалаху" коронавірусу.

"Я поважаю Ліндсі Грема і обов'язково вивчу цей законопроект", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США заявило про спроби Китаю незаконно отримати інформацію про дослідження коронавірусу, які проводять американські організації.

Також РБК-Україна писало, що США, найбільш постраждала від коронавірусу країна, намагається зробити Китай головним і, по суті, єдиним винуватцем пандемії. Мова йде і про введення санкцій, і про розрив економічних зв'язків, що цілком вкладається у філософію правління Трампа.

Пекін відкидає всі звинувачення. Кілька днів тому посол КНР в Берліні Ву Кен заявив, що Китай відкритий для незалежного міжнародного розслідування, яке допоможе встановити походження вірусу.