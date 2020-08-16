Трамп розглядає можливість помилування Сноудена

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість помилування колишнього співробітника ЦРУ і Агентства нацбезпеки Едварда Сноудена, який в 2013 році оприлюднив секретні документи, що стосуються телефонного прослуховування і інтернет-спостереження людей американськими спецслужбами. Він заявив, що розгляне це питання.

Про це пише USA Today.

Трамп сказав, що він "не дуже обізнаний про ситуацію зі Сноуденом", проте розгляне можливість його помилування.

"Я збираюся дуже уважно на це розглянути", - сказав президент США.

Він також додав, що американці розділилися в думках щодо Сноудена.

"Багато людей думають, що до нього потрібно якось інакше ставитися, а інші думають, що він робив дуже погані вчинки", - додав Трамп.

Нагадаємо, Сноуден живе в Росії з тих пір, як він розкрив подробиці програм стеження, здійснюваних американськими спецслужбами. Влада США неодноразово намагалися домогтися його кримінального переслідування за розкриття державних секретів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сноуден хоче отримати притулок у Франції.