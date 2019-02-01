Трамп розповів, скільки США щорічно витрачали на війну в Афганістані

Глава США зазначив, що війни за участю його країни повинні остаточно закінчитися

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Штаты ежегодно тратили на войну в Афганистане 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Трампа.

Глава США заявил, что стране необходимо "разумно тратить деньги".

"Я "унаследовал" полный беспорядок в Сирии и Афганистане, "бесконечные войны", полные неограниченных расходов и смертей. Во время моей кампании я очень твердо сказал, что эти войны должны окончательно закончиться. Мы тратим 50 миллиардов долларов в год в Афганистане... Сирия была обременена ИГИЛ, пока я не пришел. Мы скоро уничтожим 100% Халифата, но будем внимательно за ними следить. Пришло время возвращаться домой и через много лет разумно тратить наши деньги. Некоторые люди должны поумнеть!" - подчеркнул Трамп.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани призвал Трампа не выводить американские войска из Афганистана. В частности, Гани отправил письмо главе США с просьбой оставить часть войск в стране. В послании подчеркивается, что возможный вывод американских войск по прошествии 20 лет вызывает обеспокоенность в афганском обществе.

Как писало РБК-Украина ранее, США серьезно настроены по поводу вывода своих войск из этой республики, подчеркнул госсекретарь США Майкл Помпео.

Добавим, ранее представители Штатов и радикального движения "Талибан" в ходе переговоров в Катаре договорились вывести иностранные войска из Афганистана.