Трамп розраховує дізнатися, хто надав інформацію про розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп розраховує дізнатися, хто надав інформацію про його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським неназваному співробітнику американської розвідки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомило джерело, Трамп заявив про це, виступаючи на закритому заході перед групою людей, що складається з близько 50 співробітників постійного представництва США при ООН.

За словами Трампа, інформатор міг дізнатися деталі розмови тільки від трьох осіб, а також в черговий раз звинуватив американські ЗМІ в продажності.

"Я хочу знати, хто надав інформацію цьому інформатору, тому що це схоже на шпигунство. Ви знаєте, як ми робили раніше, коли ми з розумом підходили до питань шпигунів і зрадників? Ми зверталися з ними дещо інакше, порівняно з тим, як це відбувається зараз, - сказав Трамп.

Раніше особистий адвокат президента США Руді Джуліані назвав "повною нісенітницею" звинувачення на його адресу, які були викладені у скарзі співробітника розвідки США.

РБК-Україна писало, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови між президентами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Розмова між президентами стала причиною оголошення процедури імпічменту Дональду Трампу. Президента США звинувачували в тиску на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.