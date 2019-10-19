Трамп розраховує підписати торгову угоду з Китаєм у листопаді

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода про торгівлю між США і Китаєм швидше за все буде підписана на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який пройде в Чилі 16-17 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Трамп зазначив, що США дуже добре працюють з Китаєм. Тому він розраховує на підписання угоди на саміті в середині листопада, де він зустрінеться з президентом Сі Цзіньпіном.

"Думаю, що це буде досить легко підписано, сподіваюся, що на саміті в Чилі, де будемо ми обоє - я і президент Сі (Цзіньпін)", - сказав американський лідер.

Білий дім повідомив, що Китай погодився щорічно закуповувати американських сільськогосподарських товарів на суму 50 млрд доларів в рамках так званої першої фази операції.

Раніше Трамп заявляв, що США і Китай досягли істотного прогресу в обговоренні першої фази торгового угоди.

РБК-Україна писало, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість укласти з Китаєм раніше обговоренное валютне угоду.