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Трамп намагався взяти позику в Deutsche Bank під час кампанії, - NYT

Новини » Політика    03.02.2019 - 14:56
Трамп намагався взяти позику в Deutsche Bank під час кампанії, - NYT
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Тоді Deutsche Bank відмовив Трампу в позиці

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звертався із запитом про позику в Deutsche Bank під час передвиборчої кампанії в 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, на початку 2016 року Трамп подавав запит про надання кредиту, це вказує на те, що Трамп займався власним бізнесом під час передвиборчої кампанії.

У виданні зазначили, що дана інформація може привернути увагу Конгресу США для розслідування діяльності президента Трампа.

"Трамп брав кредити на десятки мільйонів доларів для своєї президентської кампанії і в той же час витрачав великі суми на розширення власного бізнесу у сфері нерухомості. Щоб фінансувати його (бізнес - ред.), Трамп звернувся до давнього союзника Deutsche Bank, одного з небагатьох банків, які все ще були готові позичати йому гроші", - йдеться у матеріалі газети.

Проте запит Трампа переріс у конфлікт, через що банк відмовив йому в наданні кредиту.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки генерального прокурора США Метью Вітакер заявив, що спецпрокурор Роберт Мюллер закінчує своє розслідування щодо втручання Росії у вибори президента у 2016 році.

Як раніше писало РБК-Україна, адвокати президента США Дональда Трампа відхилили прохання спецпрокурора Роберта Мюллера щодо особистої зустрічі з главою Штатів у справі про втручання РФ у вибори в 2016 році.

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