Трамп о Путине: я считаю, что он заблуждается

Российский диктатор Владимир Путин якобы хочет завершить войну против Украины. Но сейчас он заблуждается в своих действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента США Дональда Трампа по итогам саммита НАТО в Гааге.
Трамп отметил, что он не исключает, что цели российского диктатора Владимира Путина могут не ограничиваться Украиной.
"Я знаю одно. Он (Путин - ред.) хочет уладить ситуацию. Он хочет выйти из этого. Для него это беспорядок. Он позвонил на днях. Он спросил: "Могу ли я помочь вам с Ираном?". Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией", - считает Трамп.
Президент похвастался, что США за последние недели удалось уладить конфликты между Индией и Пакистаном, Косово и Сербией. Также Вашингтон хочет "помирить" Конго и Руанду.
"Я считаю его (Путина - ред.) человеком, который, по-моему, был введен в заблуждение. Я очень удивлен, честно говоря. Я думал, что мы легко уладим этот вопрос", - добавил американский лидер.
В то же время он выразил надежду, что сделки между Украиной и Россией удастся достичь.
Напомним, президент США Дональд Трамп выступал в роли посредника между Украиной и Россией. В частности, он контактировал как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.
После того, как Трампу не удалось добиться мира между Россией и Украиной за несколько месяцев после инаугурации, он, по данным СМИ, заявил, что Киев и Москва должны сами найти решение.
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