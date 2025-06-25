RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп о Путине: я считаю, что он заблуждается

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин якобы хочет завершить войну против Украины. Но сейчас он заблуждается в своих действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента США Дональда Трампа по итогам саммита НАТО в Гааге.

Трамп отметил, что он не исключает, что цели российского диктатора Владимира Путина могут не ограничиваться Украиной. 

"Я знаю одно. Он (Путин - ред.) хочет уладить ситуацию. Он хочет выйти из этого. Для него это беспорядок. Он позвонил на днях. Он спросил: "Могу ли я помочь вам с Ираном?". Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией", - считает Трамп. 

Президент похвастался, что США за последние недели удалось уладить конфликты между Индией и Пакистаном, Косово и Сербией. Также Вашингтон хочет "помирить" Конго и Руанду. 

"Я считаю его (Путина - ред.) человеком, который, по-моему, был введен в заблуждение. Я очень удивлен, честно говоря. Я думал, что мы легко уладим этот вопрос", - добавил американский лидер. 

В то же время он выразил надежду, что сделки между Украиной и Россией удастся достичь. 

Посредничество Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп выступал в роли посредника между Украиной и Россией. В частности, он контактировал как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

После того, как Трампу не удалось добиться мира между Россией и Украиной за несколько месяцев после инаугурации, он, по данным СМИ, заявил, что Киев и Москва должны сами найти решение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияДональд ТрампВойна в Украине