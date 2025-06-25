Трамп о Путине: я считаю, что он заблуждается

Трамп отметил, что он не исключает, что цели российского диктатора Владимира Путина могут не ограничиваться Украиной.

"Я знаю одно. Он (Путин - ред.) хочет уладить ситуацию. Он хочет выйти из этого. Для него это беспорядок. Он позвонил на днях. Он спросил: "Могу ли я помочь вам с Ираном?". Я ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с Россией", - считает Трамп.

Президент похвастался, что США за последние недели удалось уладить конфликты между Индией и Пакистаном, Косово и Сербией. Также Вашингтон хочет "помирить" Конго и Руанду.

"Я считаю его (Путина - ред.) человеком, который, по-моему, был введен в заблуждение. Я очень удивлен, честно говоря. Я думал, что мы легко уладим этот вопрос", - добавил американский лидер.

В то же время он выразил надежду, что сделки между Украиной и Россией удастся достичь.