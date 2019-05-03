Трамп і Путін обговорили підсумки розслідування щодо втручання РФ у вибори США

Президенти Сполучених Штатів Америки та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін у телефонній розмові обговорили підсумки розслідування про втручання Росії у президентські вибори в США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Так, глави держав обговорили підсумки розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що "обидва лідери знали, що змови (між Трампом і представниками російської влади, -ред.) не було". Вона зазначила, що дане питання Трамп і Путін обговорили "коротко". Також не уточнюється, з чиєї ініціативи відбулася розмова.

За словами Сандерс, розмова тривала трохи більше години. Лідери обговорили ситуацію навколо Північної Кореї та Венесуели, а також можливість укладення багатостороннього договору про ядерну зброю або продовження поточних угод.

Нагадаємо, раніше Трамп підтримав главу Міністерства юстиції США Вільяма Барра, який заперечував будь-яку провину американського лідера під час виступу в Сенаті щодо звіту Мюллера.

Як писало РБК-Україна раніше, спеціальний прокурор США Роберт Мюллер незадоволений тим, як генеральний прокурор Вільям Барр виклав ключові моменти доповіді за результатами розслідування російського втручання в американські вибори в 2016 році.

Додамо також, раніше глава США доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для укладення нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над ядерними озброєннями.