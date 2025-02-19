Трамп не против идеи европейских миротворцев в Украине

Во чай выступления американского лидера один из представителей СМИ спросил его, поддерживает ли он идею, чтобы в Украине были размещены европейских миротворцев, на что Трамп ответил положительно.

"Если они хотят, я это поддержу. Думаю, что с этим все будет в порядке. Знаю, что Франция это упоминала, и Великобритания, и другие страны. Ну если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, и Европа видит, что это нужно - хорошо. Пусть это будет", - заявил президент США.

При этом он подчеркнул, что миротворцев от Соединенных Штатов в нашей стране не будет.

"Мы не будем там размещать военных, но их военные (европейские - ред.) пусть будут, я не против. Главное, чтобы был мир, было перемирие, и без перемирия это тоже вариант. И я знаю, что Франция хочет это сделать, очень хороший жест", - сказал он.

Также Трампа спросили, рассматривает ли он вариант вывода всех американских войск из Европы, как часть мирного соглашения с РФ, на что он ответил, что "такой вопрос вообще не поднимался".

СNN в свою очередь конкретизирует перевод и пишет, что по словам Трампа, "никто не просил" его вывести все американские войска из Европы, если будет мирное соглашение.

"Поэтому я не думаю, что нам придется это делать", - добавил американский президент.