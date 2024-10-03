Выборы в США. Топ-5 фактов об избирательной кампании 2024 года

До выборов в США остались считанные недели. Избирательная кампания на финишной прямой, и попытки покушения, уголовное преследование кандидата и выход действующего президента из гонки - лишь часть того, почему в медиа ее прозвали американскими горками.

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Камала Харрис на замену Джо Байдену: в чем исторический прецедент

В апреле 2023 года Джо Байден выдвинул свою кандидатуру. Хотя из-за недостаточно высоких рейтингов его позиции не казались сильными. В том числе потому, что он и так был самым пожилым президентом, вступив в должность в 78 лет. На момент следующей возможной инаугурации ему бы исполнилось 82 года, а к концу второго срока - 86 лет. До 70% американцев считали, что из-за возраста ему не стоит баллотироваться.

Тем не менее на праймериз и кокусах Демократической партии он заручился поддержкой, а в марте стал предварительным номинантом. Но после слабого выступления на дебатах в июне и на фоне растущего давления снялся с гонки менее чем за четыре месяца до выборов.

"Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны отступить и сосредоточиться на выполнении обязанностей президента на оставшуюся часть срока", - объяснил Байден.

Он стал первым действующим президентом после Линдона Джонсона в 1968 году, который отказался от борьбы за переизбрание. Первым с XIX века, кто отказался от участия в выборах после одного срока, и единственным, кто снялся после победы на праймериз.

Снялся в пользу своего вице-президента Камалы Харрис. Демократы быстро сплотились вокруг нее и в августе выдвинули кандидатом в президенты. В итоге Харрис стала первой темнокожей женщиной и первым политиком азиатского происхождения, который может возглавить США.

Ее кампания вдохнула новую жизнь в попытки сохранить контроль над Белым домом. А уверенное выступление не дебатах против Дональда Трампа 10 сентября еще больше укрепило уверенность демократов. За месяц до выборов у нее значительное преимущество по ключевому показателю поддержки избирателей - индивидуальным финансовым пожертвованиям. Харрис собрала свыше 600 млн долларов, что больше взносов демократов в две последние президентские кампании.

Дональд Трамп: два покушения и уголовный шлейф

Бывший президент и нынешний кандидат от республиканцев Дональд Трамп пережил два покушения с разницей в два месяца.

Сначала на митинге в Пенсильвании 13 июля в него с расстояния около 120 метров стрелял 20-летний Томас Мэттью Крукс. Он успел сделать несколько выстрелов из винтовки типа AR-15, прежде чем его нейтрализовали. В результате погиб 50-летний пожарный, еще три участника митинга были ранены, а самому Трампу пуля прострелила ухо.

Второе покушение удалось предотвратить. 15 сентября агенты секретной службы открыли огонь по 58-летнему Райану Уэсли Рауту, который прятался с винтовкой в кустах на территории гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, Флорида. Инцидент произошел, когда Трамп играл с другом и спонсором Стивом Уиткоффом.

Кроме того, он пережил несколько гражданских и уголовных судебных разбирательств.

Трамп стал первым экс-президентом, осужденным за тяжкие преступления, когда в мае его признали виновным по 34 пунктам (дело о выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс). Это случилось после проигрыша в гражданских делах, в которых Трамп оклеветал писательницу Джин Кэрролл и совершил финансовые махинации в своем бизнесе.

Также было обжаловано дело о вмешательстве в выборы-2020 и участии в мятеже 6 января 2021 года. В июле Верховный суд постановил, что Трамп не подлежит уголовным преследованиям за официальные действия на посту президента.

Хотя если бы и получил тюремный срок, все равно мог бы вести кампанию. Законодательство США не предусматривает ограничений на участие в выборах даже для заключенных. Рассмотрение в других делах отложено на период после 5 ноября. И если Трамп станет президентом, скорее всего положит конец всем процессам.

Его сторонники называют уголовное преследование "величайшей охотой на ведьм в истории". В любом случае смесь популистской политики и более традиционных республиканских принципов (низкие налоги, мягкое регулирование и жесткая внешняя политика) стала неоспоримой силой Трампа, с которой придется считаться в день выборов.

Основные приоритеты: с чем кандидаты идут на выборы

Исторически в США сложилось так, что после номинации кандидаты в президенты смещаются в сторону политического центра. Обычно в ходе предвыборной кампании смягчаются даже самые прогрессивные или консервативные взгляды.

Однако и Харрис, и Трамп подогревают свой электорат смелыми обещаниями. Обоим кандидатам не чужда популистская политика, которая "заходит" сторонникам. Но на этом сходство заканчивается, и очевидно, что они поведут страну в разных направлениях.

приоритеты Харрис

Внутренняя политика будет сосредоточены на налоговых льготах среднему классу и малому бизнесу; более доступном жилье, продуктах питания и лекарствах. По южной границе она обещает возродить двухпартийное соглашение, которое добавит больше пограничников, оборудования для выявления фентанола и усилит преследование нелегалов.

Во внешней политике, скорее всего, будет упор на многосторонность, права человека и укрепление глобальных альянсов. Одновременно с решением проблем, связанных с Китаем и войной России против Украины.

приоритеты Трампа

Здесь акценты на национализме, безопасности границ и экономическом протекционизме. С усилением миграционных ограничений, строительством стены на границе с Мексикой и ужесточением законов о предоставлении убежища.

Трамп будет стремиться к сокращению регулирования бизнеса и снижению налогов. Во внешней политике, скорее всего, будет преобладать изоляционистский подход - с сокращением международных обязательств и укреплением военной мощи для противодействия угрозам с позиции силы.

Ключи от Белого дома - в 7 штатах: каковы прогнозы

Право голосовать имеют около 240 млн граждан США. Но лишь относительное небольшое число, вероятно, решит, кто станет президентом. Предполагается, что ключи от Белого дома держат семь "колеблющихся" штатов - Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Аризона на прошлых выборах поддержала Байдена. Штат граничит с Мексикой и стал центром дебатов по теме миграции. Трамп критикует действия Байдена-Харрис в этой сфере и обещает "крупнейшую депортацию" в истории США.

Джорджия, а конкретно округ Фултон, - место, где предполагаемое вмешательство в выборы-2020 привело к тому, что Трамп стал фигурантом уголовного дела. Треть населения - афроамериканцы. Согласно опросам, эта демографическая группа разочарована администрацией Байдена, но кампания Харрис надеется оживить округ.

Мичиган поддержал Байдена в 2020-м, но население негативно относится к поддержке войны Израиля в секторе Газа. Здесь проживает самая большая доля арабо-американцев. В отношении Израиля у Харрис позиция жестче, а Трамп призывает покончить с кампанией против ХАМАС.

Невада после многолетней поддержки демократов может склониться в сторону республиканца. Ранее опросы показывали преимущество Трампа, но оно сократилось с выдвижением Харрис.

Северная Каролина граничит с Джорджией и разделяет некоторые электоральные проблемы. Трамп победил в 2020 году, но с перевесом лишь в 70 тысяч голосов.

Пенсильвания считается ключевым "колеблющимся" штатом, так как дает сразу 19 голосов выборщиков. Главной проблемой здесь является экономика. Цены на продукты выросли быстрее, чем в других штатах, а в округе Эри каждый восьмой житель считается "необеспеченным продовольствием".

Висконсин выбирал победителей в 2016 и 2020 года с разницей чуть более 20 тысяч голосов. Считается штатом, в котором кандидаты от третьих сторон могут навредить Трампу или Харрис.

В большинстве национальных опросов Харрис опережает Трампа. Проект ABC News 538 показывает 48,5% против 45,7%; 270towin - 49,3% против 45,7%; realclearpolling - 49,1% против 47,1%.

Что касается "колеблющихся" штатов, согласно Bloomberg News/Morning Consult, Харрис лидирует с результатом 50% против 47% (Аризона), 50% против 47% (Мичиган), 52% против 45% (Невада), 50% против 48% (Северная Каролина), 51% против 46% (Пенсильвания), 51% против 48% (Висконсин). Показатели в Джорджии - 50% против 50%.

Не только президент: кого еще будут выбирать 5 ноября

Основное внимание приковано к тому, кто победит на президентских выборах. Но избиратели также будут выбирать новых членов Конгресса США, где принимаются законы.

Конгресс состоит из Палаты представителей, где на выборы выставлены все 435 мест. И Сената, в котором оспариваются 34 места.

В настоящее время Палату представителей, которая инициирует планы расходов, контролируют республиканцы. Демократы имеют большинство в Сенате, который голосует по ключевым назначениям в правительстве.

Обе палаты принимают законы и могут выступать с проверкой инициатив Белого дома, если доминирующая партия в Палате или Сенате не согласна с президентом. Ожидается, что выборы будут весьма конкурентными. Согласно прогнозам, ни республиканцы, ни демократы не получат преимущество с разницей более 5 мест.

Нынешний Конгресс 118-го созыва считается одним из наименее продуктивным с 1931-1933 годов. И одним из самых драматичных с такими событиями, как выборы спикера в январе 2023 года, кризис потолка государственного долга, отстранение Кевина Маккарти от должности спикера Палаты представителей, выборы спикера в октябре 2023 года (Майк Джонсон) и первое за 20 лет исключение члена Палаты (Джордж Сантос).